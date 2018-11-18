12 выпуск «Один за всіх»-12 – об истории малолетней Софии, которая пережила 7 операций за последние несколько лет. Эксперты студии и ведущий Михаил Присяжнюк будут выяснять, кто виноват в заболевании девочки. И причастен ли опекун к несчастью, которое случилось с Софией, — узнайте уже сегодня.

Вы узнаете ответ на вопросы:

Почему за ребенка разгорелась настоящая война в семье?

Кто на самом деле виноват в том, что Софийка стала инвалидом?

Есть ли шанс на примирение между опекуном и матерью ребенка ради спасения маленькой девочки?

Откажется ли от опекунства прабабушка?

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Узнайте уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 смотрите онлайн полный 12 выпуск «Один за всіх»-12 от 18.11.2018 на официальном сайте!

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