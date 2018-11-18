В седьмом выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 решится судьба Елены Йоханессен, которая пришла на проект под маской Саги Бьерн. Кроме того, в центре внимания окажутся самые мистические создания планеты – кошки. Что расскажут пушистые питомцы экстрасенсам?

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В свежем выпуске вы узнаете:

Продолжит ли Сага участие в проекте и чем женщина объяснила свой обман?

Что знают любимые питомцы о своих хозяевах?

Почему героиня живет на чердаке и о каких поступках не хочет говорить?

Как кот спас маму Надежды Матвеевой?

Смогут ли участники помочь семье во втором испытании?

Почему в роду героини все женщины познали надругательство и насильную смерть?

Какая сущность тянет старшую дочь Натальи в грязь и разврат? И можно ли спасти младшую дочь?

Почему беда в семью приходит при совпадении трех условий?

Кто из экстрасенсов поразил всю съемочную группу?

Не пропустите седьмой выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.

Смотрите видеоанонс 7 выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

Video: «Битва экстрасенсов»-19: судьи решат судьбу Саги Бьерн в выпуске 7 В выпуске 7 Битвы экстрасенсов-19 решится судьба Елены Йоханессен, которая пришла на проект под маской Саги Бьерн. Также в центре внимания окажутся самые мистические создания планеты – кошки. Что они расскажут?

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