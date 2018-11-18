В седьмом выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 решится судьба Елены Йоханессен, которая пришла на проект под маской Саги Бьерн. Кроме того, в центре внимания окажутся самые мистические создания планеты – кошки. Что расскажут пушистые питомцы экстрасенсам?
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В свежем выпуске вы узнаете:
- Продолжит ли Сага участие в проекте и чем женщина объяснила свой обман?
- Что знают любимые питомцы о своих хозяевах?
- Почему героиня живет на чердаке и о каких поступках не хочет говорить?
- Как кот спас маму Надежды Матвеевой?
- Смогут ли участники помочь семье во втором испытании?
- Почему в роду героини все женщины познали надругательство и насильную смерть?
- Какая сущность тянет старшую дочь Натальи в грязь и разврат? И можно ли спасти младшую дочь?
- Почему беда в семью приходит при совпадении трех условий?
- Кто из экстрасенсов поразил всю съемочную группу?
Не пропустите седьмой выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.
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