Уже в эту субботу, 17.11.2018, станет известно, кто из участников тренировочного лагеря «Х-фактор»-9 пройдет в прямые эфиры! Главной дилеммой выпуска станет борьба EL Кравчука и Марка Савина — кому судьи дадут шанс вновь выступать на сцене Х?

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Смотрите видеоанонс «Х-фактор»-2018 выпуск 12 прямо сейчас!

Video: «Х-фактор»-9: что готовит второй тренировочный лагерь Х-фактор 9 сезон 12 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Кто из участников Х-фактор-9 пройдет в прямые эфиры

Video: «Х-фактор»-9: что готовит второй тренировочный лагерь Х-фактор 9 сезон 12 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Кто из участников Х-фактор-9 пройдет в прямые эфиры

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