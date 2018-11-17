Уже в эту субботу, 17.11.2018, станет известно, кто из участников тренировочного лагеря «Х-фактор»-9 пройдет в прямые эфиры! Главной дилеммой выпуска станет борьба EL Кравчука и Марка Савина — кому судьи дадут шанс вновь выступать на сцене Х?
Также вы узнаете:
- Какие категории будут у судей в этом году?
- Кто из конкурсантов навсегда покинет проект?
- Почему Андрей Данилко отказался выбирать между участниками?
- Кто очарует Настю Каменских?
- С кем захочет работать Олег Винник?
Смотрите видеоанонс «Х-фактор»-2018 выпуск 12 прямо сейчас!