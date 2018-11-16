Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года прогнозирует новые знакомства, приятные сюрпризы и перемены. Но будьте осторожны, избегайте опрометчивых и поспешных решений. Чего остерегаться и на что обратить внимание каждому знаку зодиака – читайте в любовном гороскопе на ноябрь 2018 года от победителя «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Овен

Ноябрь закружит одиноких Овнов в вихре новых знакомств и подарит немало возможностей наладить свою личную жизнь. Что потребуется от вас взамен — быть внимательнее и разборчивее, но при этом доверять своему сердцу. Семейным знакам стоит быть тактичнее в высказываниях – ваши искренность и прямота могут быть восприняты не лучшим образом, что чревато серьезными конфликтами с любимым человеком.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Телец

Этот месяц предоставит Тельцам возможность раскрасить свою жизнь в палитру романтических цветов. Не исключено, что в это время одинокие знаки отправятся в увлекательное путешествие под названием «новый роман». Семейные же Тельцы также будут погружены в любовные разбирательства, а потому карьерные достижения и бытовые дела окажутся на втором месте. Но звезды рекомендуют соблюдать золотую середину между делами сердечными и офисными заботами.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Близнецы

В сфере личных отношений семейным Близнецам предстоит масса хлопот и новых совместных с партнером планов. Это могут быть общие покупки, ремонт или переезд. В любом случае скучать не придется. А вот одиноким представителям этого знака ноябрь предоставит шанс исправить ситуацию. Главное – не упустить возможность, засиживаясь в четырех стенах. Помните, что под лежачий камень вода не течет.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Рак

Этот период заставит Раков всерьез задуматься над своей позицией относительно происходящих событий. Присущая им практичность и отстраненность в отношениях часто являются причинами ссор с любимыми людьми. Но расположение небесных тел в этом месяце может заметно изменить ситуацию, подтолкнув вас к активным действиям и проявлению своих чувств. Не исключено, что именно вы станете инициатором романтического ужина, спонтанного путешествия или серьезного разговора по душам.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Лев

Конец осени уготовил вам немало приятных сюрпризов в личной жизни. Новые знакомства, спонтанные свидания – далеко не полный список того, что обещают вам звезды. Возможно, именно сейчас Львам удастся осуществить свои заветные мечты, и они услышат именно те слова, которых так давно ждали от своего любимого человека. Главное при этом – умерить присущую вам настойчивость и позволить вашей половинке проявить инициативу.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Дева

В этом месяце Девы смогут разобраться в себе и своих чувствах, что поможет определиться в сфере личных отношений. Семейные представители знака поймут, чего именно ждут от своего партнера, и узнают, где находятся подводные камни, на которые они постоянно наступают. И при этом смогут избавиться от обид и недопонимания, которые служат балластом в их отношениях. А те Девы, которые ищут свою любовь, поймут, что мешает им построить свое счастье. Для этого нужно лишь прислушаться к себе.

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Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Весы

Сфера личных отношений приятно порадует Весов сюрпризами. Представители данного знака зодиака окажутся в центре внимания противоположного пола, а значит, одинокие сердца имеют все шансы изменить ход событий и расстаться со статусом холостяка. А вот жизнь семейных Весов ноябрь приправит остротой в виде ревности и страсти. А потому даже те пары, которые вместе уже много лет, смогут окунуться в водоворот чувств.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Скорпион

В ноябре у тех Скорпионов, которые нашли свою любовь, возможны небольшие конфликты в личной жизни. Скорее всего, ваша половинка будет нуждаться во внимании и заботе, в то время как вы большую часть времени посвящаете покорению карьерных высот. Чтобы избежать ссор и разногласий, постарайтесь по душам поговорить с любимым человеком, не позволяя недосказанности бросать тень на ваши отношения. Одиноким представителям знака звезды сулят романтические знакомства. Но не спешите открывать свое сердце, чтобы не разочароваться.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Стрелец

В ноябре одиноким Стрельцам предстоят новые знакомства. Звезды советуют быть более открытыми и не бояться перемен. Этот период – отличное время для начала новых отношений. Есть все шансы, что романтические свидания перерастут в крепкие и продолжительные чувства. Семейным знакам стоит быть осторожнее с критикой в адрес любимых – есть большая вероятность, что на ваши слова отреагируют слишком эмоционально.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Козерог

В делах любовных возможны небольшие споры, причиной которым послужит быт и ваша тяга к перфекционизму. А потому не стоит расстраиваться, если небольшой беспорядок, оставленный на обеденном столе, для вашего партнера – не проблема. Помните, что все мы по-разному воспринимаем мир и происходящие в нем события. Относитесь снисходительнее к недостаткам любимого человека и не забывайте о том, что идеалов не существует.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Водолей

В этом месяце Водолеям стоит быть крайне осторожными. Чего точно не стоит делать – так это посвящать в подробности своей личной жизни непроверенных людей. Есть большая вероятность стать героем сплетен и слухов. Середина месяца – отличное время для свиданий. Не исключено, что первая встреча перерастет в начало бурного романа.

Любовный гороскоп на ноябрь 2018 – Рыбы

В этом месяце Рыбы могут принять немало опрометчивых и поспешных решений. И особенно – в сфере любовных отношений. Поэтому не стоит торопиться с выводами и категоричными решениями. Не забывайте семь раз отмерять, прежде чем взять в руки ножницы. Это касается как одиноких представителей знака и их новых знакомств, так и семейных Рыб, в родном водоеме которых возможно небольшое волнение.

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