Четкие и узкие брови остались в прошлом, а на смену им пришла естественная небрежность и пышность форм. Какие брови будут модными в 2019 году? Узнайте в нашей статье все о трендах в оформлении бровей на 2019 год и берите на заметку лайфхаки от стилистов СТБ.

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Естественные брови 2019

Не нужно пытаться сделать свои брови идеальной формы в 2019 году. По словам Елены Мельник, стилиста СТБ, на пике популярности – естественные и немного небрежные брови. Но в крайности лучше не впадать: они не должны быть чрезмерно широкими. Лучше найти золотую середину.

«Чтобы не заморачиваться каждое утро, прорисовывая брови карандашом или тенями, я бы рекомендовала регулярно окрашивать их в тон волос. Чтобы покрасить брови, посещать салон необязательно – специальная краска или хна продаются в любом магазине косметики», – советует визажист СТБ.

Плавные брови 2019

Самой модной формой бровей в 2019 году станет плавная дуга. Изгиб бровей должен повторять собой надбровную дугу. Такая форма будет смотреться нежно и истественно, что одновременно захватывает собой и первый тренд нашего списка.

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Мальчишеские брови 2019

Не пугайтесь, это не имееться ввиду перестать выщипывать брови вообще, как делает ваш молодой человек. Всего лишь нужно перестать пытаться сделать брови идеальными. Если некоторые волоски растут не в попад – ничего страшного, наоборот, сделайте это вашей изюминкой образа! А для более ухоженного вида, просто зачесывайте их специальным гелем. Как сделать такой в домашних условиях рассказала Елена Мельник:

«Я использую для укладки обычную щеточку (это может быть даже чистая щетка от туши) и лак для волос. Небольшое количество средства нужно распылить на щеточку и провести по бровям, придавая нужную форму. Эффект сохраняется в течение всего дня!».

Голливудские брови 2019

Еще один тренд, который очень полюбился визажистам в 2019 году. Проблема в том, что сделать такие брови специально не получится, ведь от природы они должны быть довольно густыми. Суть в том, чтобы не подкрашивать брови вообще. Только укладывать. Ведь именно естественность последние несколько лет пропагандируют голливудские звезды. Такие брови подчеркнут скулы, сделают красивый овал лица, а также выразительнее глаза.

Отсутствие бровей 2019

На модных показах возродился еще один тренд – лицо без бровей. Добиться такого эффекта можно с помощью обесцвечивания волосков, ведь удалять брови полностью визажисты не рекомендуют. Такой тренд больше подходит для съемок или модных мероприятий, но никак не для повседневной жизни.

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