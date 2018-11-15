12 выпуск проекта «Зважені та щасливі»-8 будет полон невероятных напряжений и переживаний. Пять пар успешно преодолели экватор восьмого сезона и теперь упорно борются за первое место на проекте. Какие испытания парам придется пройти, чтобы не потерять шанс на победу. А также вас ждет главное событие 12 недели – самая страшная битва лузеров.

В 12 выпуске проекта «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете:

Какую шокирующую правду о себе услышат участники?

Кто вместе с Желтыми и Зелеными попадет в тройку самых слабых?

Кому удастся преодолеть страх пресмыкающихся и все же продолжить похудение в лагере?

А какая семья покинет проект навсегда?

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Не пропустите уже сегодня «Зважені та щасливі»-8. Проект, который делает тела красивыми, а жизнь счастливой! Смотрите «Зважені та щасливі» 8 сезон 12 выпуск от 15.11.2018 в 20:00 в эфире телеканала СТБ, а в 21:30 онлайн на официальном сайте.

Video: В 12 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете шокирующую правду 12 выпуск проекта Зважені та щасливі 8 будет полон невероятных напряжений и переживаний. Какую правду вы узнаете на двенадцатой неделе Зважені та щасливі 2018

Video: В 12 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете шокирующую правду 12 выпуск проекта Зважені та щасливі 8 будет полон невероятных напряжений и переживаний. Какую правду вы узнаете на двенадцатой неделе Зважені та щасливі 2018

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