Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с понятием «осенняя депрессия». Люди привыкли путать свое подавленное состояние с психологическим заболеванием, которым депрессия является по сути, однако чаще всего — это лишь временная хандра. Как бороться с таким эмоциональным состоянием рассказала постоянный эксперт проекта «Ультиматум», психолог Татьяна Ларина.

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Татьяна Ларина поделилась, что и у нее бывает состояние осенней хандры, когда она укрывается одеялком и никуда не хочет идти. Но уже через день-два все проходит. Как этого добится в такой короткий срок Татьяна рассказывает лично:

«В первую очередь, я даю себе выспаться. Ставлю себе самые скучные фильмы, чтобы под них хорошо было засыпать. Я не делаю никакую работу по дому. Я стараюсь перевести телефон в беззвучный режим, чтобы меня вообще не трогали. Я даю возможность себе посидеть в теплой ванной, принять душ, зажечь свечи. Я честно ленюсь в такие моменты.

И через какое-то время во мне начинает что-то царапаться «сколько можно лежать, сколько можно бездельничать». После этого я понимаю, что у меня просто больше нет сил ничего не делать. Я хочу бежать, со всеми обниматься, активничать. И всю хандру как рукой снимает. Это мой верный способ».

Если этот способ вам не совсем подходит, то мы подготовили для вас еще несколько советов, как выбраться из осеннего депрессивного состояния.

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10 советов, как побороть хандру

Прежде всего, не замыкайтесь в себе и не отказывайтесь от общения. Придумайте занятие, которое будет интересным не только для вас, но и для ваших друзей. Сходите в боулинг, постреляйте из лука или отправляйтесь на ночную рыбалку. Что угодно, главное — проведите время в компании близких. Также отличным лекарством может быть спорт. Однако не обязательно тратить драгоценное время на посещения спортзала, пытаясь выглядеть, как ваши знакомые из Instagram. Займитесь бегом! Скучно? Тогда попробуйте что-то совсем необычное. Или же просто наденьте резиновые сапоги, и, вспомнив детство, айда по самым глубоким лужам! Постарайтесь провести последние теплые дни с пользой. Хандра не наступит, если у вас не будет на нее времени. Не отказывайте себе в возможности проводить время на улице. Дождь или слякоть? Не обращайте внимание! Одевайтесь теплее и отправляйтесь на прогулку по тем местам, где раньше не бывали. Ведь даже если это ваш родной город, наверняка найдутся улицы, которые в осеннюю пору откроются вам совсем по-другому. Если же вся ваша жизнь целиком пропитана работой, скажите «хватит»! Займитесь изучением иностранных языков, танцами, чем угодно, но только не работой. Уходите пораньше, приходите позже, не выходите вообще… Ведь вполне возможно, что это именно то, чего вам так не хватало. А как насчет арт-терапии? В детстве каждый из нас любил рисовать. Попробуйте заняться этим сейчас. Гарантируем, процесс вам понравится. И совсем неважно, что получится. Главное — настроение. Пускай банально, но отличным лекарством от депрессии может стать путешествие. А в особенности для тех, кто ранее не покидал пределы страны. Только представьте: места, где вы ранее не бывали, люди, которые пускай не кардинально, но все же отличаются от тех, которых вы привыкли видеть. Это наверняка отвлечет от проблем и уж точно поможет справиться с хандрой. Хорошим методом выхода из депрессии может стать поход в любимый бар. Для этого рекомендуем обзавестись партнером, но, если вдруг все ваши друзья заняты серьезными делами, никто не осудит, если вы пропустите одну-две кружечки пива в гордом одиночестве. Главное — думайте о хорошем! Если же вы совсем домашний человек, то избавиться от осенней депрессии поможет новый сериал, или даже несколько сериалов. Не обязательно начинать смотреть что-то новое… Почему бы не провести вечер с героями, которых любите далеко не первый год. Также одной из причин осенней депрессии может быть отсутствие душевного тепла. Или же надуманное одиночество. Хорошим лекарством от хандры такого типа может стать новая влюбленность. Говорят, что отношения, которые начинаются осенью, — самые крепкие. Если же плохое настроение мучает вас уже не первую осень, задумайтесь над тем, чтобы изменить свою жизнь более глобально. А в особенности, если каждый наступивший день напоминает вам предыдущий. Негоже жить, как Фил Коннорс из фильма «День сурка». Попробуйте что-то новое, чтобы ощутить прилив сил и эмоций. Это может быть: прыжок с парашютом, обучение игре на гитаре или барабанах, занятия танцами или поход в библиотеку. Даже если сил что-то начинать нет — переборите себя. Вы сами не заметите, как вас увлекут новые эмоции!

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