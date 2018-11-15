12 выпуск «Зважені та щасливі»-8 стал неделей правды для всех участников. В конце испытаний семей ожидало взвешивание, где под желтую линию попали Синие. Они не победили и в битве черных, поэтому попали на голосование конкурентов. Кого на двенадцатой неделе участники отправили домой – узнайте в материале.

Синие и Зеленые могли убедить лагерь оставить именно их на проекте. Зеленые уже в третий раз попали на битву черных, поэтому им было достаточно сложно попросить других проголосовать не против них. Богдан обещал не останавливаться и меняться в лучшую сторону. Проект ему помогал реализовывать себя, а битвы черных укрепляли его выносливость и мужество.

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А вот команда Синих – Саша и Наташа Валигурские – попали впервые на голосование. Саша отказался просить о шансе, а вот его матери удалось отстоять позицию своей семьи. Однако Иван Нестеров смог вытянуть правду из Саши. Он изменил отношение к маме и к своему весу.

На голосовании участников большинство проголосовало за то, чтобы домой поехала команда Зеленых. Богдан и Олег Буряки решили судьбу Синих и оставили их на проекте. Мужчины заметили, что необходимо дать шанс Саше, чтобы он наконец смог себя проявить. Третий шанс давать Богдану и Сюзанне Ремским лагерь отказался.

Поэтому на 12 неделе проекта «Зважені та щасливі»-8 семьи решили, что борьба заканчивается для Зеленых.

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