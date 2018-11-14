До новогодней ночи осталось совсем немного, а каждая женщина хочет быть самой красивой! На витринах магазинов появляется все больше и больше праздничных нарядов но ты до сих пор сомневаешься, в чем именно блистать в новогоднюю ночь? Хочешь узнать, что советует надевать финалистка «Битвы экстрасенсов» Яролава Федорова? Тогда этот материал именно для тебя!
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В каких цветах встречать Новый год 2019
Как утверждают астрологи, наступающий год необходимо встречать в одежде определенного цвета, а именно: желтого, песочного, оливкового, золотистого, коричневого и кофейного. Нейтральные цвета – белый, кремовый, молочный тоже подходят. Важно, чтобы цвет одежды, которую вы выбрали для новогодней ночи был не очень ярким, а скорее мягким, приглушенным, пастельным.
Оставьте на следующий год платья с глубокими декольте, высокими разрезами и прозрачными тканями – такого Свинья не стерпит. Хозяйка года любит красивые вещи, но они должны быть утонченными и изысканными.
В каких украшениях встречать Новый год Свиньи 2019
Украшения к наряду можно выбирать менее скромные. Откровенную пестрость Свинья воспринимает. Остановите свой выбор и на изящных ювелирных изделиях, которые будут гармонично подобранные к общему наряду.
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