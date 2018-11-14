Мечта унести домой кубок «МастерШеф» осуществится только для одного кулинара. Остальные же отправятся домой без него, зато с важным опытом. Кто из участников покинул проект и больше не сможет продолжать борьбу за победу – читайте в нашем материале.

В 24 выпуске «МастерШеф»-8 покинул Максим Пустовит.

Когда король десертов прощался, плакали все участники. Даже парни не сдерживали слез, а на лице Татьяны Литвиновой читалась грусть…

Максим Пустовит проявил себя не только как талантливый кондитер. Он со всеми находил общий язык, всех поддерживал и даже учил готовить десерты! На проекте Максим вырос и стал мастером в приготовлении практически любых блюд.

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И судьи, и участники отметили, что из талантливого кондитера он вырос в универсального повара. Максим Пустовит – выпускник «МастерШеф», которым члены жюри могут по праву гордиться.

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