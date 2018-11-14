Как изменить жизнь в 30 лет

Как изменить свою жизнь в 30 лет? Начать чувствовать себя лучше можно уже сейчас. Но когда доходит до дела, мы не понимаем, с чего начать. Ведь в 30 лет сложно найти свободную минуту и отвлечься от массы дел. Героиня «Цієї миті рік потому»-2018 доказала, что жизнь после 30 только начинается. Как побороть себя и начать жить заново? Узнайте в материале.

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Пока мы живы, не поздно все изменить. Вы можете встретить свою любовь, научиться творчеству, даже поменять профессию, но главное — поверить в себя. Предлагаем несколько способов, которые помогут вам найти вдохновение и мотивацию.

30 лет — время исполнять заветные мечты

1. Будьте довольны тем, что у вас есть

Чувство зависти невозможно удовлетворить. Отучите себя желать то, что принадлежит другим. Будьте благодарны за все, что вы имеете, ведь это избавит вас от множества забот. Когда мы ценим даже мелочи в нашей жизни, появляется ощущение внутреннего счастья и спокойствия.

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Сегодня подумайте обо всем, за что вы благодарны. Это один из лучших путей к принятию себя. Вместо постоянной злости в свои 30 лет — стремитесь к лучшему, саморазвивайтесь и проводите время с родными. И вы даже не успеете заметить, как начали новую жизнь.

2. Поменяйте профессию

Вы занимаетесь скучным делом? Перестаньте себя мучить! От работы зависит настроение и физическое состояние, ведь она занимает большую часть нашей жизни. Поэтому не тратьте время на то, что вас не устраивает.

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Для начала сформулируйте конкретные минусы профессии и жизненной ситуации. Составьте список всех раздражительных факторов, которые вызывают у вас плохие эмоции. Если действительно работа заставляет нервничать, вывод очевиден — пора все менять.

3. Прекратите сравнивать себя с другими

Запомните, вы ничем не хуже других! Чтобы начать новую жизнь в 30 лет, нужно понимать свои достоинства: вы стали мудрее и сильнее. Завидовать успеху друзей и сравнивать себя с ними — ошибка, которую не нужно совершать. Посмотрите на все с другой стороны, ведь у каждого разные возможности.

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Сравнивайте себя только с собой, каким вы были раньше. Поставьте цель стать лучше человека, которого вы вчера видели в зеркале. И успех вам гарантирован!

4. Займитесь любимым делом

Вам уже 30? Поздравляю! Это прекрасное время для изучения собственных желаний. Обязательно найдите время для того, что приносит удовольствие. Не бойтесь признать свою истинную страсть — будь то живопись, танцы, вязание либо что-то другое. Чтобы начать новую жизнь в 30 лет и прекрасно себя чувствовать, займитесь любимым делом.

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Отвлекитесь от домашних обязанностей. Запишитесь на курсы изучения иностранных языков, читайте больше мотивационных книг, смотрите хорошие фильмы и встречайтесь только с добрыми людьми. Посвящая время себе, вы освободитесь от дневного стресса и хаоса.

5. Устройте личную жизнь

Каждый из нас мечтает о любви и понимании. Многие люди полностью окунаются в бытовые проблемы, забывая о самом сокровенном. А в 30 лет самое время начать новую жизнь и найти вторую половинку.

Жениться, обзавестись собственным жильем или родить детей — цели, которые самое время сейчас достичь. Если вы очень сильно хотите услышать детский смех в вашем доме, осуществите эту мечту, чтобы не было слишком поздно.

Крепкая семья держится на главной мудрости — любящая жена всегда похвалит собственного мужа. Присмотритесь к любимому человеку, скажите ему все, что вас тревожит. И главное — не забывайте его хвалить ласковыми словами.

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На своем примере Надежда Сиротюк показала в «Цієї миті рік потому», что возможно изменить жизнь после 30. Казалось бы, ее жизнь потеряла краски. Но за год женщина кардинально поменяла внешность, вернула уверенность в себе и издала сборник сказок.

Сегодня она продолжает заниматься творчеством: рисует картины, пишет интересные тексты и шьет куклы-обереги. Она всегда мечтала своим талантом зарабатывать и обеспечивать семью. Ее мечта стала реальностью. И сегодня Надежда — пример для всех, кто хочет начать жить заново в 30 лет.

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