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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: советы от Даши Трегубовой

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: советы от Даши Трегубовой

Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимального результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Кроме того, в нашем материале вы узнаете, как Даша Трегубова ухаживает за волосами. 

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Лунный календарь стрижек

Волосы отвечают за нашу жизненную силу и энергию. Поэтому смена прически в неправильный день чревата неприятными последствиями и выброшенными на ветер деньгами.

Хотите навестить парикмахера с пользой и удовольствием? Тогда планируйте посещение мастера в соответствии с лунным календарем.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре

Напоминаю о том, что благоприятные дни для проведения стрижек и ухода за вашими волосами это  дни, когда Луна находится в знаках Льва или Девы. В ноябре таковыми будут следующие дни:

Лунный календарь стрижек на ноябрь — самые благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.

Лунный календарь стрижек на ноябрь — неблагоприятные дни для стрижки: 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26.

Данный календарь также будет полезным для планирования процедур по уходу за волосами. В неблагоприятные дни они не окажут никакого эффекта.

Небольшая хитрость: если вы обладательница короткой стрижки и хотите подольше сохранить форму и вид, то лучше стричься в период убывающей Луны. Для проведения процедур, связанных с окрашиванием или завивкой волос, лучше выбрать даты на растущей Луне, в этот период волосы быстрее восстановятся.

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даша трегубова

Ведущая нового проекта телеканала СТБ «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за своими локонами в домашних условиях. Читайте полезные советы от звезды:

«Я очень трепетно отношусь к своим волосам, потому что за годы работы в кадре они достаточно сильно пострадали. Поэтому уход за локонами — неотъемлемая часть заботы о себе. Я пользуюсь шампунями без sls, парабенов и силиконов — тогда волосы растут быстрее и чувствуют себя лучше.

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Иногда делаю дома ко-вошинг — мытьё головы без шампуня. Для шевелюры это отличный шанс отдохнуть от агрессивных средств. Обожаю домашнее кератинирование. Оно не имеет ничего общего с салонной процедурой выпрямления. Это кератин, который, как маска, наносится на волосы, после чего локоны становятся упругими и живыми.

Когда позволяет время, делаю маски из масел: например, масло чёрного тмина наношу на корни, а кокосовое или любое другое — по всей длине волос».

Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на ноябрь 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными, красивыми!

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