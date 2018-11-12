Какой страх придется одолеть папе – узнаем в 12 выпуске «Хата на тата»-7

Героем 12 выпуска «Хата на тата»-7 станет настоящий папа-царь. Валера Малыга невероятно устает на хозяйственных работах – весь день мужчина смотрит, как подчиненные полют картошку на его земле. Тем временем супруга Александра успевает и по хозяйству поработать, и детей накормить, и для наемных рабочих приготовить еды. Где же найти время для 5-летней дочери и самой себя?
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Что вас ждет в первой части нового выпуска:
- Кто пожаловал в семью Малыг, чтобы забрать Александру на отдых? Чем Валера решил подкупить гостя?
- Что предприимчивому папе дороже собственной семьи?
- К каким развлечениям прибег мужчина после отъезда жены?
- Как трактор помог Валере избавиться от страха?
- Какой оригинальный способ придумал папа, чтобы законсервировать персики?
- Кто помогал мужчине печь эклеры?
- Справился ли папа с испытаниями первого дня?
- Какое задание Малыга категорически отказался исполнять?
Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите первую часть выпуска уже сегодня, 12 ноября, в 20.00. А продолжение эпизода выйдет в эфир 19 ноября!
Смотрите видеоанонсы 12 выпуска «Хата на тата»-7!