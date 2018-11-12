Героем 12 выпуска «Хата на тата»-7 станет настоящий папа-царь. Валера Малыга невероятно устает на хозяйственных работах – весь день мужчина смотрит, как подчиненные полют картошку на его земле. Тем временем супруга Александра успевает и по хозяйству поработать, и детей накормить, и для наемных рабочих приготовить еды. Где же найти время для 5-летней дочери и самой себя?

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Что вас ждет в первой части нового выпуска:

Кто пожаловал в семью Малыг, чтобы забрать Александру на отдых? Чем Валера решил подкупить гостя?

Что предприимчивому папе дороже собственной семьи?

К каким развлечениям прибег мужчина после отъезда жены?

Как трактор помог Валере избавиться от страха?

Какой оригинальный способ придумал папа, чтобы законсервировать персики?

Кто помогал мужчине печь эклеры?

Справился ли папа с испытаниями первого дня?

Какое задание Малыга категорически отказался исполнять?

Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите первую часть выпуска уже сегодня, 12 ноября, в 20.00. А продолжение эпизода выйдет в эфир 19 ноября!

Смотрите видеоанонсы 12 выпуска «Хата на тата»-7!

Video: Какой страх придется одолеть папе – узнаем в 12 выпуске «Хата на тата»-7 В выпуске 12 Хата на тата-7 речь пойдет о Валерии Малыге, который без стеснений именует себя царем. Справится ли папа с заданиями и какой страх придется одолеть мужчине?

Video: Какой страх придется одолеть папе – узнаем в 12 выпуске «Хата на тата»-7 В выпуске 12 Хата на тата-7 речь пойдет о Валерии Малыге, который без стеснений именует себя царем. Справится ли папа с заданиями и какой страх придется одолеть мужчине?

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