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Телеканал СТБ / Фотоподборка: как прошел концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта

Фотоподборка: как прошел концерт Олега Винника в столичном Дворце спорта

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Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник презентовал, 7 и 9 ноября, новое грандиозное шоу «Ты в курсе» в столичном Дворце спорта. Артист установил новый рекорд: Олег Винник стал первым украинским исполнителем, собравшим два аншлага в столичном Дворце спорта. Под одной крышей собралось более 10 000 поклонников творчества артиста. Певец порадовал зрителей как новыми композициями, так и уже давно полюбившимися хитами. Смотрите подборку лучших фото с киевского концерта! 

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Фото предоставлены пресс-службой Олега Винника

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