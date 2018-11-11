В шестом выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-19 ясновидящим доверили распутать одну из самых резонансных трагедий Украины! Все помнят страшные события в детском лагере «Виктория», когда в результате пожара погибли три девочки. Но это еще не все! Раскроется невероятная правда об одном из участников сезона. Что ждет зрителей в 6 выпуске «Битвы экстрасенсов»-19?

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В свежем выпуске вы узнаете:

Зачем Леся Сичкарь осмелилась вызвать темные силы и чем они « наградили » ее?

Почему несколько экстрасенсов отказались рассказывать, что произошло в лагере « Виктория » ?

Какую волю погибшей девочки исполнили экстрасенсы?

Почему второе испытание балансирует на грани непозволительного и при чем здесь боль?

Что заставило Александра Соляника снова выяснять отношения с Ромой?

Приняла ли Леся предложение руки и сердца ?

Перед духом какой знаменитости извинялась Твигги? И почему он обозлился на участников проекта?

Кто из экстрасенсов оказался не тем, за кого себя выдавал?

Скоро вы будете просто поражены! Не пропустите 6 выпуск «Битвы экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.

Внимание! Продолжение выпуска выйдет в эфир уже в 23.00. Просьба увести от экранов детей!

Смотрите видеоанонсы 6 выпуска «Битвы экстрасенсов»-19:

Video: Кто из ясновидящих водил всех за нос — узнаем в 6 выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 В 6 выпуске Битва экстрасенсов-19 ясновидящие рассказали причины трагедии в детском лагере Виктория, в котором погибли дети.

Video: Кто из ясновидящих водил всех за нос — узнаем в 6 выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 В 6 выпуске Битва экстрасенсов-19 ясновидящие рассказали причины трагедии в детском лагере Виктория, в котором погибли дети.

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