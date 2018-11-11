В 11 выпуске проекта «Один за всіх»-12 команда попытается выяснить, почему от отношений взрослых страдают дети. Украинка Виктория и турецкий красавец Ибрагим уже несколько лет не могут договориться, с кем будет жить их дочь. Почему сказочная жизнь в Турции превратилась в ад? И найдут ли компромисс взрослые ради счастья ребенка — узнайте в новом выпуске.
В 11 выпуске «Один за всіх»-12 станет известно:
- Как восточная сказка превратилась в турецкий плен?
- Какая женщина помешала семейному счастью украинки и турецкого мужчины?
- Как мать Байхим после побега из Турции зарабатывает в Украине на дочери?
- Сможет ли эмоциональный турецкий папа примириться с своенравной украинской женщиной ради счастья их совместной дочери?
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Узнайте уже сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ, а в 22:15 смотрите онлайн полный 11 выпуск «Один за всіх» 12 сезон от 11.11.2018 на официальном сайте!