В 11 выпуске проекта «Один за всіх»-12 команда попытается выяснить, почему от отношений взрослых страдают дети. Украинка Виктория и турецкий красавец Ибрагим уже несколько лет не могут договориться, с кем будет жить их дочь. Почему сказочная жизнь в Турции превратилась в ад? И найдут ли компромисс взрослые ради счастья ребенка — узнайте в новом выпуске.

В 11 выпуске «Один за всіх»-12 станет известно:

Как восточная сказка превратилась в турецкий плен?

Какая женщина помешала семейному счастью украинки и турецкого мужчины?

Как мать Байхим после побега из Турции зарабатывает в Украине на дочери?

Сможет ли эмоциональный турецкий папа примириться с своенравной украинской женщиной ради счастья их совместной дочери?

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Узнайте уже сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ, а в 22:15 смотрите онлайн полный 11 выпуск «Один за всіх» 12 сезон от 11.11.2018 на официальном сайте!

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