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Телеканал СТБ / С Днем бухгалтера: красивые и прикольные поздравления

С Днем бухгалтера: красивые и прикольные поздравления

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Сегодня, 10 ноября, бухгалтеры во всем мире отмечают профессиональный праздник. Мы подготовили для вас оригинальные поздравления с Днем бухгалтера. Читайте наш материал и спешите порадовать своих коллег, друзей и знакомых!

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Дата для празднования Международного дня бухгалтера выбрана не случайно. Все бухгалтеры, конечно, знают человека, который практически с нуля создал их прекрасную профессию,  итальянского математика Луку Пачоли.

Именно 10 ноября 1494 года он опубликовал известный всем бухгалтерам основополагающий труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Эта книга и дала начала бухгалтерии во всем мире.

Поздравления с днем бухгалтера

***

Мой дорогой и любимый бухгалтер, поздравляю тебя с  профессиональным праздником. Пусть твои дебеты и кредиты всегда сходятся к тем величинам, на которые ты рассчитываешь. Пусть начальство всегда понимает твои нужды и идет навстречу, а работа приносит только радость!

***

Дорогой наш бухгалтер – без вас мы не сможем сделать кучу вещей. Например, разобраться, как сделать премию больше, а выплаты сторонним организациям меньше. Так пусть ваш профессиональный праздник пройдет сегодня весело и с минимальной загрузкой, а последствия в виде утренних головных болей пускай обойдут вас стороной.

***

Поздравляем всех работников бухгалтерии с профессиональным праздником! 1о ноября — это день, когда вся страна поздравляет вас, дорогие «укротители» дебетов и кредитов, с вашими достижениями в профессиональной сфере! Пусть отчеты всегда сходятся и налоговая как можно реже посещает ваше предприятие!

***

Уважаемые бухгалтеры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы из виду не терялась ни одна цифра, в любой ситуации держался баланс и все ваши отчеты всегда сходились! Пусть работа проходит без трудностей и ошибок, а жизнь — с положительным сальдо.

***

Дорогие бухгалтеры, вы отлично справляетесь с составлением отчетов и заполнением деклараций, а дебет и кредит стали вам как родные.  Поздравляем вас и желаем, чтобы в вашу сторону направлялись только крупные финансовые потоки! Пусть по всем статьям бухгалтерского учёта будет порядок и высокие показатели! Стабильного карьерного роста, успехов и побед!

***

Поздравляем наших профессиональных и мудрых бухгалтеров! Желаем вам стабильности, достижения целей и легких подсчетов. Пусть дебет с кредитом сводится правильно, а финансы распределяются рационально. Пусть ваш профессионализм и энтузиазм будет нацелен только на успех!

***

Поздравляем с праздником самых прагматичных и точных людей в нашем коллективе! Бухгалтеры — это невероятно внимательные, ответственные и усидчивые люди! Поэтому желаем вам неиссякаемого энтузиазма, терпения, легкой работы и трудолюбия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов, спокойных рабочих будней и ярких праздников!

***

Дорогие профессионалы бухгалтерского учета! Поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы все ваши дела были успешными, цифры были точными и записи – правильными! Предельного вам внимания и поменьше ошибок! Пусть ваша карьера будет стремительной, а жизнь яркой и прекрасной!

***

Сухие цифры накладных
И строки четкие баланса
Нам не расскажут о твоих,
Бухгалтер, муках и мытарствах!Перед тобой мы все в долгах,
Ты – ангел и хранитель, знаем.
Сегодня утонуть в цветах,
Подарках и любви желаем!

***

Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты —
Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!

***

У бухгалтера работа, что ни цифра, то забота:
НДСы подсчитать и зарплату всем раздать,
Перемножить много сумм, отложить себе на ум,
Дебет с кредитом свести — никого не подвести.

***

В профессиональный праздник вам желаем не тая,
Чтоб дружили ваши цифры, совпадали все счета,
Чтоб бухгалтер улыбался, пела у него душа,
И с работой в миг справлялся, жизнь счастливою была.

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Прикольные поздравления с Днем бухгалтера

Чтобы поздравить любимого бухгалтера, можно включить ему легендарную песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» группы «Комбинация» или отправить по почте одну из этих поздравительных открыток:

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Кроме того, напоминаем, что дополнительно поздравить друзей и родственников  бухгалтеров  вы сможете 16 июля, когда отмечается День украинского бухгалтера.

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