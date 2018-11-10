В эту субботу, 10.11.2018, шоу «Х-фактор»-9 открывает двери тренировочного лагеря. Участников ждут испытания на прочность и возможность раскрыть свой талант. Читайте далее.

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Какие испытания ждут участников?

Кому придется сделать нелегкий выбор?

Кто сбежал из тренировочного лагеря?

Кто отправится домой ни с чем?

Кому удастся попасть в тренировочный лагерь?

Смотрите видеоанонс выпуска 11 «Х-фактор»-2018 — анонс тренировочного лагеря:

Video: «Х-фактор»-9: что готовит тренировочный лагерь Х-фактор 9 сезон 11 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Участников Х-фактор-9 ждут испытания на прочность

Video: «Х-фактор»-9: что готовит тренировочный лагерь Х-фактор 9 сезон 11 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Участников Х-фактор-9 ждут испытания на прочность

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