В эту субботу, 10.11.2018, шоу «Х-фактор»-9 открывает двери тренировочного лагеря. Участников ждут испытания на прочность и возможность раскрыть свой талант. Читайте далее.
Также вы узнаете:
- Какие испытания ждут участников?
- Кому придется сделать нелегкий выбор?
- Кто сбежал из тренировочного лагеря?
- Кто отправится домой ни с чем?
- Кому удастся попасть в тренировочный лагерь?
Смотрите видеоанонс выпуска 11 «Х-фактор»-2018 — анонс тренировочного лагеря:
Video: «Х-фактор»-9: что готовит тренировочный лагерьХ-фактор 9 сезон 11 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Участников Х-фактор-9 ждут испытания на прочность
Video: «Х-фактор»-9: что готовит тренировочный лагерьХ-фактор 9 сезон 11 выпуск уже сегодня появится на телеэкранах. Участников Х-фактор-9 ждут испытания на прочность
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