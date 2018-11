Один из самых ярких коллективов на шоу «Х-фактор» — молодая поп-рок группа Mountain Breeze выпустила атмосферное live-видео на песню из дебютного альбома Say It Loud.

Сразу после участия в Национальном отборе на Евровидение 2018 Mountain Breeze презентовали свое первое видео на авторскую композицию I See You, вскоре выпустили дебютной пластинкой под названием Say It Loud и закрепили все это клипом на первый сингл альбома Running Low. И вот, спустя почти полгода, порадовали поклонников новой видеоработой на песню S.O.S.

Эмоциональное видео было снято этой весной, в Одессе, во время Юморины-2018. На этот раз Mountain Breeze обошлись без сложных режиссерских задумок и постановочных кадров – клип, скорее, похож на трехминутный видеодневник.

Если в этот осенний день вам не хватает прохладного моря или драйвового концерта – самое то к просмотру.

Mountain Breeze — S.O.S. [OFFICIAL VIDEO]

