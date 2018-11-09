Лучшее, чем можно порадовать себя в холодное время года, — это чашка горячего кофе и, конечно же, покупка нового пальто. Не знаете, какое модное пальто выбрать на осень 2018 года? Смотрите варианты самых трендовых новинок этого сезона! Мы подскажем, как этой осенью быть самой стильной. Какое пальто для себя выбрала ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина? Пальто на сезон осень-2018 выбирайте в нашем материале.

Пальто-макси

Один из ключевых трендов сезона осень—зима 2018—2019 — пальто-макси. Оно идеально впишется в любой гардероб – будь вы приверженицей офисно-делового стиля или же поклонницей глэм-рока. В этом сезоне лучше выбрать однотонное пальто ярких оттенков – фуксия, красный, зеленый и даже белый. Неизменной классикой остается черный.



Пальто-oversize

Уже несколько сезонов тренд на одежду oversize не теряет своих позиций. Пальто свободного кроя присутствует практически в каждой коллекции осень—зима 2018—2019. Такая модель отлично подойдет как стройным, так и полным девушкам. Лучше всего обратить внимание на пальто-oversize без элементов декора.

Спортивное пальто

В этом сезоне, как и в прошлом, в моде остается одежда унисекс. Обратите внимание на спортивные тренчи и пальто-дождевики. Такой вариант идеален для осени — выглядеть вы будете стильно и в дождь не промокните.

Пальто с поясом

Такой фасон пальто как нельзя лучше подойдет высоким, стройным девушкам. Пояс выгодно подчеркнет вашу талию. Стоит отметить, что в новом сезоне трендом являются те, которые материалом отличаются от самого пальто. Например, это могут быть кожаные или меховые пояса.

Пальто-накидка

Стильная новинка этого года. Оно отлично дополнит офисный или классический образ. Выглядеть вы будете сногсшибательно, а чувствовать себя комфортно.



Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина уже рассказывала нам, что ее бабушка была модельером. Именно поэтому она отличается своим изысканным стилем. Для Мирославы правильно подбирать одежду так же важно, как и продукты для здорового питания. Ведь наш внешний вид всегда влияет на настроение. Этой осенью Мирослава Ульянина позаботилась о своем стиле с характером, не изменяя классическим оттенкам и крою. Она выбрала светлое пальто из искусственной замши. А фасон – с запахом и английским воротником. Несмотря на то, что большая клетка снова возвращается, от такого принта Мирослава Ульянина отказывается.

На Парижской неделе моды были широко представлены темно-синие цвета в крое оверсайз. Насыщенно-яркий цвет кобальт смело используется дизайнерами в коллекциях осень–зима 2018–2019. Сдержанный фасон с двумя пуговицами и широкого пошива – пик тренда. К счастью, такая верхняя одежда уже давно есть в гардеробе ведущей.

Больше по теме: Изысканный и с характером: Мирослава Ульянина о своем стиле в одежде

«Черное пальто – то, что всегда выглядит хорошо. Очень люблю обувать под него туфли на высоком каблуке либо кроссовки. Но только не ботинки. Думаю, во мне укрепилась европейская традиция. До самых суровых холодов ходить в туфлях, но точно не в сапогах или ботинках», – рассказала Мирослава.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ