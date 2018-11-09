Проект «Цієї миті рік потому»-2018 продолжает удивлять! Герои мотивационного шоу ставят себе на год нереальные цели. В 11 выпуске участники пройдут все жизненные преграды, чтобы осуществить собственные мечты.
Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:
- Светлана пообещала за 12 месяцев лечь под нож ради красоты. Осмелиться ли героиня «Цієї миті рік потому» на пластическую операцию?
- Обычный школьник из Киева мечтает стать фокусником. Младший брат не верит, что участник 11 выпуска сможет достичь цели. Поэтому ребята поспорили. Кто же из парней выиграет?
- Максим из Чернигова не может определиться со своим полом. Но он точно знает, что ему нравятся мальчики. Признается ли герой «Цієї миті рік потому» своему папе о нетрадиционной ориентации? И как отец отреагирует на такую новость?
- 24-летняя Наталья не умеет готовить. Чтобы покорить сердце парня из Франции, девушка готова целый год «жить» на кухне. Чем закончится ее кулинарный эксперимент?
- В шоу «Цієї миті рік потому» Светлана пришла с одной целью — усыновить ребенка. Но на пути к мечте ей мешает страх материнства. Удастся ли участнице 11 выпуска преодолеть свою фобию?
- Жизнь Ольги и Георгия наполнена мистикой. Судьба постоянно заставляет их сомневаться в собственном браке. Смогут ли влюбленные понять, за какие грехи они расплачиваются?
- В детстве Виктор увидел покойника в гробу, и с тех пор начал сильно заикаться. Парень пришел в проект «Цієї миті рік потому», чтобы за год избавиться от дефекта речи. Удастся ли ему достичь цели?
- Виктория — мать-одиночка особенного ребенка. Ее маленький сын — альбинос. Под силу ли героине найти настоящего мужчину, который полюбит и ее, и малыша?
Уже сегодня, 09.11.2018, в 11 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как за год изменилась жизнь героев проекта!