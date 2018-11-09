Проект «Цієї миті рік потому»-2018 продолжает удивлять! Герои мотивационного шоу ставят себе на год нереальные цели. В 11 выпуске участники пройдут все жизненные преграды, чтобы осуществить собственные мечты.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

Светлана пообещала за 12 месяцев лечь под нож ради красоты. Осмелиться ли героиня «Цієї миті рік потому» на пластическую операцию?

Обычный школьник из Киева мечтает стать фокусником. Младший брат не верит, что участник 11 выпуска сможет достичь цели. Поэтому ребята поспорили. Кто же из парней выиграет?

Максим из Чернигова не может определиться со своим полом. Но он точно знает, что ему нравятся мальчики. Признается ли герой «Цієї миті рік потому» своему папе о нетрадиционной ориентации? И как отец отреагирует на такую новость?

24-летняя Наталья не умеет готовить. Чтобы покорить сердце парня из Франции, девушка готова целый год «жить» на кухне. Чем закончится ее кулинарный эксперимент?

В шоу «Цієї миті рік потому» Светлана пришла с одной целью — усыновить ребенка. Но на пути к мечте ей мешает страх материнства. Удастся ли участнице 11 выпуска преодолеть свою фобию?

Жизнь Ольги и Георгия наполнена мистикой. Судьба постоянно заставляет их сомневаться в собственном браке. Смогут ли влюбленные понять, за какие грехи они расплачиваются?

В детстве Виктор увидел покойника в гробу, и с тех пор начал сильно заикаться. Парень пришел в проект «Цієї миті рік потому», чтобы за год избавиться от дефекта речи. Удастся ли ему достичь цели?

Виктория — мать-одиночка особенного ребенка. Ее маленький сын — альбинос. Под силу ли героине найти настоящего мужчину, который полюбит и ее, и малыша?

Уже сегодня, 09.11.2018, в 11 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как за год изменилась жизнь героев проекта!

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» изменят судьбу ради собственного счастья В Цієї миті рік потому 1 сезон 11 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 11 осуществят мечты

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» изменят судьбу ради собственного счастья В Цієї миті рік потому 1 сезон 11 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 11 осуществят мечты

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