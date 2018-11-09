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Телеканал СТБ / День украинской письменности и языка: история праздника

День украинской письменности и языка: история праздника

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Сегодня, 9 ноября 2018 года, по всей стране отмечают День украинской письменности и языка. Этот праздник достаточно молодой, но уже имеет свои традиции. Когда же появился этот день в праздничном календаре украинцев?

День української писемності та мови

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В этом году День украинской письменности и языка на официальном уровне отмечают 21-й раз. Еще в 1997-м он был установлен Президентом Украины Леонидом Кучмой.

Дата 9 ноября была выбрана неслучайно. Праздник письменности и языка приурочен ко дню памяти Нестора Летописца, автора «Повести временных лет». Эта летопись – первая памятка в Киевской Руси, в которой отображена история государства и показано её развитие на фоне мировых событий. Нестор был монахом Киево-Печерской лавры, а также одним из учеников Кирилла и Мефодия – творцов славянского письма.

В День украинской письменности и языка традиционно возлагают цветы к памятнику Нестору Летописцу, отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, выпускающие литературу на украинском языке.

День української писемності та мови

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Также в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, к которому ежегодно присоединяются более 5 млн участников из 20 стран мира.

Сегодня, как и каждый год, состоится Всеукраинский диктант национального единства, который будет звучать в эфире Украинского радио с 11:30. Традиционно в нём принимают участие первые лица государства, ученые, деятели культуры, а также студенты. Каждый может проверить свои знания орфографии, пунктуации и прочих правил украинского языка.

Также в Музее книги и книгопечатания пройдёт научно-практическая конференция под названием «Украинская письменность и язык в манускриптах и печати». Здесь можно приобщиться к мастер-классам, различным квестам и конкурсам.

День украинской письменности и языка 2018  очень важен для украинцев, поскольку язык – это нечто большее, чем наследие предков. В нем душа нашего народа и многовековая история.

Поздравляем вас, дорогие украинцы!

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