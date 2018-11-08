В 11 выпуске проекта «Зважені та щасливі»-8 участники узнают друг о друге как можно больше. И на этой неделе у них будет возможность проверить, готовы ли «зважені» откровенничать на сто процентов. Доверяют ли они близкому человеку и готовы ли говорить на болезненные для своего сердца темы?

11 выпуск «Зважені та щасливі»-8 ответит на вопросы:

Пройдут ли семьи проверку на детекторе лжи?

Признается ли Наталья Мотыка в своих намерениях касательно Саши Валигурского ?

Какое самое заветное желание Богдана Буряка ?

Кто преодолеет расстояние в 21 километр с лучшим временем?

У кого будет самый большой вес бревна из-за лживость?

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Усаживайтесь поудобнее перед экранами телевизора и погружайтесь в откровенный мир похудения «Зважені та щасливі». Узнайте обо всем этом уже сегодня в 20:00 в эфире телеканала СТБ. А в 21:30 смотрите онлайн «Зважені та щасливі» 8 сезон 11 выпуск от 08.11.2018 на официальном сайте!

Video: В 11 выпуске «Зважені та щасливі»-8 будут проверять участников на детекторе лжи В 11 выпуске проекта Зважені та щасливі 8 участники узнают друг о друге как можно больше. Зважені пройдут детектор лжи на 11 неделе Зважені та щасливі 2018

Video: В 11 выпуске «Зважені та щасливі»-8 будут проверять участников на детекторе лжи В 11 выпуске проекта Зважені та щасливі 8 участники узнают друг о друге как можно больше. Зважені пройдут детектор лжи на 11 неделе Зважені та щасливі 2018

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