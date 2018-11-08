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Как найти свою любовь

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Сложно жить без второй половинки. Но как найти свою любовь, когда в жизни столько проблем? Сегодня мы покажем, как же встретить любимого человека, на примере героев «Цієї миті рік потому»-2018. Как перестать чувствовать себя одинокой? И где искать настоящую любовь? Узнайте в нашем материале!

Как найти свою любовь

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Вопрос, как повстречать искреннюю любовь, волнует многих одиноких людей. Когда хотите новых отношений, вы ищете того, кто заполнить вашу внутреннюю пустоту. Вы пытаетесь представить себя в лучшем свете для будущего партнера. Но часто это является главной ошибкой всех знакомств. Кажется, любовь настолько неуловима, что ее поиск никогда не закончится. Что же делать в таком случае?

Поиск любви требует другого подхода, а именно — открыть себя партнеру по-настоящему. Тогда вы не успеете заметить, как встретите свою вторую половинку. Все, что от вас требуется, — быть к этому готовым.

как найти свою любовь

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Что такое любовь?

Люди часто делают одну и ту же ошибку — ищут идеального партнера, а не искреннюю любовь. Чувство любви — это особое состояние души, которое вынуждает нас идти на любой риск ради близкого человека. Ради настоящей любви мы готовы менять свои приоритеты, совершать великие подвиги и даже изменять мир.

как найти свою любовь

Как найти свою любовь?

Мы подобрали советы, которые помогут вам найти свою искреннюю любовь.

1. Узнайте себя

Любовь — не только состояние увлеченности и пылких чувств к партнеру, но и возможность лучше узнать друг друга. Чтобы понравиться другому человеку, прежде всего проанализируйте свой характер. Задайте себе следующие вопросы:

  • Какие ваши лучшие качества?
  • Что вы любите делать в свободное время?
  • За что вы любите себя?
  • Что бы вы хотели изменить в себе?
  • Что заставляет вас чувствовать себя некомфортно?

как найти свою любовь

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С помощью этой методики вы узнаете, что готовы поменять ради любимого человека, а что наоборот — не смогли бы. Прежде чем найти свою любовь, посмотрите на себя со стороны, примите все недостатки и достоинства.

2. Что конкретно вы ищете в другом человеке?

Узнав свои потребности в отношениях, будет благоразумно понять, что же вы ищете в будущем партнере. Составьте список самых важных черт характера любимого человека. Это хороший способ выяснить, что на самом деле вы имеете в виду, когда ищете любовь.

как найти свою любовь

Конкретизируйте. Сосредоточьтесь на чертах личности, которые важны для вас. Не обращайте внимание на внешность или на финансовый статус партнера.

Топ-5 «нет». Вам может точно не понравиться человек, который много курит или пьет алкоголь. Поэтому запишите то, что вы точно не хотите видеть в вашем будущем партнере. Ведь вредные привычки часто разрушают отношения.

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Помните, что главная суть — не в создании идеального партнера. Вы просто набросаете основные качества, которые вам понравятся в человеке. Так сможете понять свои потребности. Скорее всего, будущий партнер будет обладать только некоторыми качествами из вашего списка.

3. Поверьте в существование любви

как найти свою любовь

Чудеса случаются только с теми, кто в них искренне верит! Так же и в любви: вы встретите своего человека тогда, когда захотите этого по-настоящему. Поэтому не нужно расстраиваться, если у вас не сложились отношения. Может, он — не ваша судьба?

Не торопите события, пусть все идет своим чередом. И  вы обязательно встретите свою любовь.

4. Ищите любовь в правильных местах

Согласитесь, сидя перед экраном телевизора, сложно найти любимого человека. Новые интересные места — лучший способ завести знакомство, которое может перерасти в нечто большее. Ходите на семинары, которые вам интересны, на концерты любимых групп, запишитесь в спортивный зал, отправьтесь в путешествие с неизвестными людьми.

Бары и ночные клубы — не лучшее место для знакомств. Вы вряд ли захотите создать долгосрочные отношения с теми, кому нравится проводить время в таких местах.

как найти свою любовь

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Участница «Цієї миті рік потому» Наташа Рожак рассказала, как найти свою любовь. Муж свозил Наташу в Грецию, на Мальдивы, сделал дорогой подарок — машину. Еще год назад она была одинока, а сегодня уже замужем. Девушка считает, что идеальное место для знакомства — то, где вы чувствуете себя комфортно. По ее словам, в ночных клубах и барах женщины привыкли играть роль соблазнительниц. Но порядочного мужчину в таких местах никак не встретить. С умными и богатыми нужно знакомиться в спортивных клубах, тренажерных залах и загородных комплексах.

5. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми

Общение расширит список новых знакомых, среди которых вы можете найти любовь.

Например, героиня «Цієї миті рік потому» Наташа Семенюк пришла в проект с целью найти любовь. Девушка с детства страдала редким заболеванием десны, которое ей мешало завести отношения. Но за год она выполнила свое общение — нашла мужчину мечты!

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Наталья считала себя непривлекательной и стеснялась знакомиться с противоположным полом. Девушка с трудом переборола комплексы и начала знакомиться с мужчинами. В итоге — она встретила своего любимого на работе.

Придет время и вы обязательно найдете своего человека. Не бойтесь сказать ему все, что чувствуете. Конечно, очень сложно открыть свои чувства первым. Но только так вы будете уверены, что чувства взаимны и вы достигли цели — нашли свою любовь.

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