В 22 выпуске «МастерШеф»-2018 определилась десятка лучших. Кто-то навсегда попрощался со своей кулинарной мечтой и отправился домой. Подробнее о том, кто покинул «МастерШеф», читайте в материале.

«МастерШеф»-8 в 22 выпуске покинула Люба Бляшка.

На проекте Люба была одним из самых эксцентричных персонажей. По эмоциональности она конкурировала с Даринкой Цокало, а позже и вовсе «отбила» Ивана Милановича – стала его второй лучшей подругой.

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Люба на своей последней битве черных сильно разнервничалась. Участники дружно успокаивали ее, а Даринка даже помогала в сложных условиях на воде. На конкурсе Люба решила поэкспериментировать – разделала рыбу с помощью ложки!

Судьи были не очень рады такому решению участницы и решили, что девушка достигла своего максимума на проекте.

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