Выпуск 11 «Хата на тата»-7 обещает настоящее веселье, ведь зрители будут наблюдать за трудовыми буднями папы-мажора. Кстати, Николай Петручок к ним совсем не привык – по дому, как и по жизни вообще, папа не делает ровным счетом ничего. Теперь супруга уедет на заслуженный отдых, а папе придется впервые в жизни заняться детьми и выполнить множество других обязанностей.
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В свежем выпуске вы узнаете:
- Как Николай отпускал свою жену в отпуск?
- Справился ли папа с графиком мамы?
- Зачем мужчине понадобилась скорая помощь?
- Почему конец дня Николай встретил со слезами на глазах?
- Какое желание дочки предстояло выполнить папе?
- Чему непутевый отец пытался научить маленького сына?
- Чьей помощи попросил Николай и какой ссорой это закончилось?
- Успел ли мужчина выполнить все задания за неделю?
Справится ли папа-мажор со всеми испытаниями – смотрите уже сегодня, 5 ноября, в выпуске 11 «Хата на тата»-7 в 20:00 на СТБ!