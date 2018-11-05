Выпуск 11 «Хата на тата»-7 обещает настоящее веселье, ведь зрители будут наблюдать за трудовыми буднями папы-мажора. Кстати, Николай Петручок к ним совсем не привык – по дому, как и по жизни вообще, папа не делает ровным счетом ничего. Теперь супруга уедет на заслуженный отдых, а папе придется впервые в жизни заняться детьми и выполнить множество других обязанностей.

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В свежем выпуске вы узнаете:

Как Николай отпускал свою жену в отпуск?

Справился ли папа с графиком мамы?

Зачем мужчине понадобилась скорая помощь?

Почему конец дня Николай встретил со слезами на глазах?

Какое желание дочки предстояло выполнить папе?

Чему непутевый отец пытался научить маленького сына?

Чьей помощи попросил Николай и какой ссорой это закончилось?

Успел ли мужчина выполнить все задания за неделю?

Справится ли папа-мажор со всеми испытаниями – смотрите уже сегодня, 5 ноября, в выпуске 11 «Хата на тата»-7 в 20:00 на СТБ!