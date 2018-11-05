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Телеканал СТБ / Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября от Яны Пасынковой

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября от Яны Пасынковой

Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября расскажет, что приготовила каждому знаку зодиака эта неделя. Наши предки верили, что на красоту и самочувствие человека особое влияние имеет Месяц. Молодой Месяц идеально подходит для кардинальных изменений в жизни, но в то же время может негативно влиять на самочувствие человека, вызывая раздражительность и необдуманные решения. Детальный гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября можете найти в нашем материале.

гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября 2018

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Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Новолуние будет подталкивать вас к кардинальным переменам. И если на этой неделе вы почувствуете резкое желание обрезать волосы, которые вы отращивали в течение долгого времени, или перекраситься в кардинально другой яркий цвет, лучше воздержитесь от реализации подобных замыслов. Оставьте эту идею до следующей недели, скорее всего, вы к ней больше не вернетесь. Раки, воздержитесь от нестандартных решений в стиле. Скорпионы, эту неделю посвятите оздоровлению волос и ногтей. Рыбы, желание перемен в имидже реализуйте за счет новой укладки или плетения волос.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Знаки Огня наименее подвержены влиянию Луны. Здравый смысл не позволит сделать вам необдуманных поступков и изменить себя до неузнаваемости. Хотя как раз вам и следовало бы поддаться импульсу. Стрижка во вторник принесет в вашу жизнь успех и новые возможности! Овны, изменение имиджа пойдет вам на пользу! Львы, экспериментируйте с цветом волос, яркие цвета добавят вам неповторимости. Стрельцы, новая стрижка придаст уверенности в себе.

Земля (Козерог, Телец, Дева)

Знаки Земли непосредственно подчиняются Луне. Однако с 5 по 7 ноября Месяц в четвертой фазе будет слабым, поэтому для вас этот период будет стабильным и спокойным, но уже с 7 ноября может возникнуть острое желание перемен. Если вы давно хотели изменить стрижку или покрасить волосы, но никак не решались, самое время сделать это в четверг. Долгожданные изменения имиджа принесут вам положительные изменения и в личной жизни. Козероги, новый цвет привлечет к вам мужское внимание. Тельцы, поддайтесь желанию изменений и воплотите в жизнь давнюю мечту. Девы, выберите себе изящный и практичный образ и смело идите к парикмахеру.

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Воздух (Весы, Водолей, Близнецы)

Знаки Воздуха находятся с Луной в нейтральных отношениях. В первую половину недели представителям стихии стоит сосредоточиться на внутренних изменениях. Вторая половина более благоприятна для внешних изменений. Вам стоит отойти от консервативных решений и перейти к более нестандартным, поэтому забудьте о вашей привычной прическе и попробуйте что-то новое! Такие внешние изменения откроют вам новые возможности в жизни и помогут завести интересные знакомства, которые в будущем могут вам пригодиться. Весы, попробуйте выбрать для себя новый цвет волос и форму ногтей. Водолеи, решитесь на короткую стрижку, о которой давно мечтали. Близнецы, новая прическа станет новым этапом вашей жизни!

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