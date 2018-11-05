Саморазвитие — залог успешной и увлекательной жизни. Но с чего начать, чтобы достичь счастья и благополучия? Мы поделимся советами от участников проекта «Цієї миті рік потому»-2018, которые за год кардинально поменяли свою жизнь. Как приступить к саморазвитию прямо сейчас? Читайте в материале.

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Что такое саморазвитие?

Люди не рождаются успешными и богатыми, а упорно работают над собой, чтобы достичь малейших результатов. Поэтому саморазвитие — главный залог интересной жизни. Мало только мечтать, чтобы реализовать свои планы.

Самореализация — улучшение ваших знаний, качеств характера и повышение самооценки с помощью собственных усилий. Это стремление сделать себя лучшим во всех аспектах жизни. Чтобы реализовать цели, нужно всегда выкладываться на полную и совершенствовать себя. Но с чего начать собственное развитие? Мы подготовили полезные советы, которые помогут вам стать лучше!

С чего начать саморазвитие?

Начните с малого

Вы сделали первый шаг на пути к успеху, даже если задумались о саморазвитии. Потому сосредоточьте внимание на личном росте. Начните с чтения книг о реализации планов, с утра мотивируйте себя блогами популярных людей, которые добились желаемого. Такие тексты укрепят вашу уверенность.

Создайте вдохновляющую атмосферу

Согласитесь, приятнее работать за рабочим столом, где даже малейшие детали мотивируют вас. Если вы живете в теплой и не напрягающей среде, то будете вдохновляться каждый день. Творческий беспорядок— лишь выдумка ленивых. Вы достигните гараздо большего развития, если уберете все ненужные вещи с рабочего стола.

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Первым делом уберите все, что вас отвлекает и сбивает с толку. Организуйте специальную картотеку, сложите все бумаги по местам. Разберите провода от компьютера, чтобы они вам не мешали. Очень важно соблюдать порядок и максимально концентрироваться на своих задачах.

Поставьте конкретную цель

Спросите себя, чем хотите заниматься — стать спортсменом, похудеть или выучить иностранный язык. Вам необходимо конкретно понять, чего хотите от жизни. Признайтесь себе, что вас не устраивает в работе или в отношениях с людьми.

На вооружение возьмите простой, но эффективный способ. В спокойной атмосфере напишите на листе бумаги все свои сокровенные мечты. Так сможете узнать, что имеет большее значение для вас, а что только приостанавливает процесс саморазвития. Убедитесь, что ваша цель — уникальная, четкая и, главное, очень желаемая. Помните — только в ясности сила!

Герои мотивационного шоу «Цієї миті рік потому» обещают исполнить свою мечту за год. Они приходят в студию к Даше Трегубовой с конкретным осознанием того, что им нужно. Похудеть на 60 кг, научиться заново ходить после аварии, стать чемпионом Европы в пенсионном возрасте — даже таких невероятных целей украинцы достигают за год.

Ученье — свет, а неученье — тьма!

В саморазвитии главное практика, поэтому переходите к тому, что вам нравится делать. Для начала купите специальную литературу, чтобы расширить свои знания на пути к достижению цели. Запишитесь на тренинги с психологами, ищите бесплатные мероприятия, которые касаются интересующей вас темы. Статьи о личном развитии и быстром росте также вы найдете в интернете.

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Читайте биографии известных людей, которые потом и кровью достигли, казалось бы, нереального. Девид Бэкхем не родился футболистом, а Мадонна — мировой звездой музыки. Известные персоны упорно работали над собой и учились на ошибках. Однозначно, их опыт будет для вас полезным.

Большинство людей не знают о том, что можно использовать разные формы информации для саморазвития. И в этом их главная ошибка. Ищите любой полезный источник, который расширит ваш кругозор. Не ждите, пока мир сам упадет к вашим ног!

Создайте план действий

В жизни очень много забот и трудностей, которые заставляют нас отказаться от желаемого. Для саморазвития необходимо придерживаться четкого плана и анализировать свои ошибки. Мы предлагаем составить список целей на семь дней. И уже в конце недели вы узнаете результат ваших достижений.

Еженедельно проверяйте себя, задавая следующие вопросы:

Достигли ли вы своей цели за неделю?

Что вам удалось сделать?

А чего не смогли достичь?

Какие главные уроки можно извлечь из вашей недели труда?

Был ли опыт полезен?

Этот метод не требует от вас длительной подготовки. И в результате — вы ощутите расслабление практически сразу.

Запомните: вы — счастливчик!

Самовнушение обладает невероятной силой. Для саморазвития важно верить в свой успех и не опускать руки. Поэтому каждый день смотрите в зеркало и повторяйте себе, что вы — самый счастливый человек на планете.

Неуверенность — главный враг, поэтому ломайте стереотипы. Часто повторяйте фразу «Я смогу это сделать!». Такое упражнение изменить ваши мысли, мировоззрение и отношение к повседневной жизни.

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Полюбите и примите себя, чего бы вам это ни стоило. Возможно, вы еще не раскрыли свои спрятанные таланты. Невозможно поверить в то, что вы не любите. Поэтому другого выхода нет, кроме принять себя со всеми достоинствами и недостатками.

Заняться саморазвитием или продолжать жить прежней жизнью? Выбор за вами!



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