В 10 выпуске «Один за всіх»-12 услышим жуткую историю о загадочной смерти женщины. 13-летний Дмитрий считает, что его маму убил родной отец. Единственное, чего он хочет, — лишить мужчину свободы и жить с бабушкой. Правду и все подробности того дня будет выяснять команда «Один за всіх»-12.





В 10 выпуске проекта «Один за всіх»-12 вы узнаете:

Почему мальчик обвиняет отца в смерти матери?

Как ребенок пережил трагедию, найдя мертвую маму в квартире?

Что расскажет сам отец в студии проекта?

И какие результаты покажет детектор лжи?

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Узнайте уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 смотрите онлайн полный 10 выпуск «Один за всех»-12 от 04.11.2018 на официальном сайте!

Video: Команда «Один за всіх»-12 в 10 выпуске проведет расследование загадочной смерти женщины Команда Один за всіх 12 в 10 выпуске проведет расследование загадочной смерти женщины

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