После выступления одной из конкурсанток кастинга 10 «Х-фактор»-9 судьи проекта Олег Винник и Дмитрий Шуров поделились историями о своих родителях. Читайте далее.

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Первым рассказал о своих родителях Олег Винник. С большой нежностью и любовью в голосе он рассказал о своей маме:

«Я похож на маму. Она у меня была такой заводилой. На всех свадьбах, кто первый начинает песню — это значит моя мама. А вот у отца совершенно не было музыкального слуха».

После таких слов, Дмитрий Шуров решил поделиться историей о своих родителях:

«Мой отец художник, хотя и дальтоник. Всю жизнь рисует красками картины и большие муралы на домах. Он всегда спрашивал где какой цвет».

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О чем еще рассказали любимые артисты, смотрите в выпуске 10 «Х-фактор»-9!

Video: Олег Винник и Дмитрий Шуров рассказали о своих родителях на кастинге «Х-фактор»-9 После выступления одной из конкурсанток кастинга 10 Х-фактор-9 судьи проекта Олег Винник и Дмитрий Шуров поделились историями о своих родителях. Читайте далее

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