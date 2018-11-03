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Телеканал СТБ / Национальный день сэндвича в США: рецепты от кулинаров «МастерШеф»-8 к празднику

Национальный день сэндвича в США: рецепты от кулинаров «МастерШеф»-8 к празднику

Телеканал СТБ

Сегодня, 3 ноября, отмечается Национальный день сэндвича в США. Кулинары «МастерШеф» Евгений Кирсанов и Сержик Файный поделились рецептами самых вкусных сэндвичей. Историю праздника и пошаговые рекомендации приготовления найдете в материале.

сэндвич мастершеф 8

История праздника

3 ноября в Америке почитают самую популярную закуску! Сэндвич – это два куска хлеба с абсолютно любой начинкой. В него можно положить, что душе угодно: мясо, рыбу, колбасу, сыр, джем, арахисовое масло, зелень, салат и т. д. Привычный для нас бутерброд считается «открытым» сэндвичем.

Свое «имя» сэндвич получил от Джона Монтегю, графа Сэндвича, английского дипломата и Первого лорда Адмиралтейства.

Как гласит одна из самых популярных легенд, Монтегю придумал сэндвич, чтобы получить быстрый перекус за игрой в карты. Может, звучит и банально, но зато как находчиво! Граф Джон мог днями просиживать за столом, так увлекали его азартные игры. А кушать-то надо было…

И вот однажды соперник стал жаловаться на Монтегю, что тот якобы испачкал жирными руками карты. Граф был смекалистым и приказал слуге принести ломтик мяса, спрятанный между двумя кусками хлеба. Так и появился всеми любимый сэндвич!

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Сэндвич-гриль с индейкой, грушей и шпинатом от Евгения Кирсанова

Ингредиенты:

  • Горчица – 2 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 50 г
  • Филе индейки – 200 г
  • Ржаной хлеб – 4 кусочка
  • Сыр «Чеддер» – 50 г
  • Груша – 1/2 шт.
  • Шпинат – 10 г
  • Оливковое масло

Маринад для филе индейки:

  • Мед  – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 50 г
  • Оливковое масло – 10 г

Приготовление:

  1. Нарезать филе индейки тоненькими пластинками вдоль и выложить в маринад. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь.  
  2. Выложить замаринованное филе на раскаленную сковороду и обжарить с двух сторон.
  3. Разрезать грушу на две части, вырезать сердцевину и нарезать тонкими пластинами.
  4. На поверхность выложить два кусочка хлеба, немного намазать их медом и горчицей. Положить обжаренное филе индейки, нарезанную грушу, листья шпината и сыр «Чеддер». Все это накрыть вторым кусочком хлеба.
  5. Слегка смазать оливковым маслом сковороду и обжарить с обеих сторон сэндвичи до растопленного сыра. Разрежьте сэндвичи пополам и подавайте горячими.

Кубинский сэндвич от Сержика Файного

Ингредиенты:

Для маринада:

  • Апельсин – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 2 шт.
  • Чеснок – 4 головки
  • Лук – 1 шт.
  • Соль
  • Перец

Для сэндвича:

  • Багет или бездрожжевая чиабатта
  • Соленые огурцы
  • Сыр швейцарский
  • Балык или ветчина
  • Дижонская (крупная) или французская горчица
  • Сливочное масло
  • Свиная вырезка – 1 кг

Приготовление:

  1. Приготовить маринад: выдавить соки из цитрусовых в гастроемкость, добавить чеснок, соль и перец, положить вырезку в этот маринад и оставить на 7-8 часов.
  2. Потом достать вырезку и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Запекать 15 минут при 200 градусах в духовке.
  3. Собрать сэндвич.
  4. Хлеб намазать сливочным маслом и слегка поджарить на гриле или на сковороде, потом собрать сэндвич.
  5. Намазать багет горчицей, добавить сыр, ветчину или балык, ломтики свиной вырезки. В конце добавить огурцы.
  6. Закрыть сверху и отправить еще под пресс на 1 минуту или же сделать это на грилевой сковороде до образования полосок на хлебе.

Приятного аппетита!

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