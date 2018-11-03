Сегодня, 3 ноября, отмечается Национальный день сэндвича в США. Кулинары «МастерШеф» Евгений Кирсанов и Сержик Файный поделились рецептами самых вкусных сэндвичей. Историю праздника и пошаговые рекомендации приготовления найдете в материале.

История праздника

3 ноября в Америке почитают самую популярную закуску! Сэндвич – это два куска хлеба с абсолютно любой начинкой. В него можно положить, что душе угодно: мясо, рыбу, колбасу, сыр, джем, арахисовое масло, зелень, салат и т. д. Привычный для нас бутерброд считается «открытым» сэндвичем.

Свое «имя» сэндвич получил от Джона Монтегю, графа Сэндвича, английского дипломата и Первого лорда Адмиралтейства.

Как гласит одна из самых популярных легенд, Монтегю придумал сэндвич, чтобы получить быстрый перекус за игрой в карты. Может, звучит и банально, но зато как находчиво! Граф Джон мог днями просиживать за столом, так увлекали его азартные игры. А кушать-то надо было…

И вот однажды соперник стал жаловаться на Монтегю, что тот якобы испачкал жирными руками карты. Граф был смекалистым и приказал слуге принести ломтик мяса, спрятанный между двумя кусками хлеба. Так и появился всеми любимый сэндвич!

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Сэндвич-гриль с индейкой, грушей и шпинатом от Евгения Кирсанова

Ингредиенты:

Горчица – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Соевый соус – 50 г

Филе индейки – 200 г

Ржаной хлеб – 4 кусочка

Сыр «Чеддер» – 50 г

Груша – 1/2 шт.

Шпинат – 10 г

Оливковое масло

Маринад для филе индейки:

Мед – 1 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Соевый соус – 50 г

Оливковое масло – 10 г

Приготовление:

Нарезать филе индейки тоненькими пластинками вдоль и выложить в маринад. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь. Выложить замаринованное филе на раскаленную сковороду и обжарить с двух сторон. Разрезать грушу на две части, вырезать сердцевину и нарезать тонкими пластинами. На поверхность выложить два кусочка хлеба, немного намазать их медом и горчицей. Положить обжаренное филе индейки, нарезанную грушу, листья шпината и сыр «Чеддер». Все это накрыть вторым кусочком хлеба. Слегка смазать оливковым маслом сковороду и обжарить с обеих сторон сэндвичи до растопленного сыра. Разрежьте сэндвичи пополам и подавайте горячими.

Кубинский сэндвич от Сержика Файного

Ингредиенты:

Для маринада:

Апельсин – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Лайм – 2 шт.

Чеснок – 4 головки

Лук – 1 шт.

Соль

Перец

Для сэндвича:

Багет или бездрожжевая чиабатта

Соленые огурцы

Сыр швейцарский

Балык или ветчина

Дижонская (крупная) или французская горчица

Сливочное масло

Свиная вырезка – 1 кг

Приготовление:

Приготовить маринад: выдавить соки из цитрусовых в гастроемкость, добавить чеснок, соль и перец, положить вырезку в этот маринад и оставить на 7-8 часов. Потом достать вырезку и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Запекать 15 минут при 200 градусах в духовке. Собрать сэндвич. Хлеб намазать сливочным маслом и слегка поджарить на гриле или на сковороде, потом собрать сэндвич. Намазать багет горчицей, добавить сыр, ветчину или балык, ломтики свиной вырезки. В конце добавить огурцы. Закрыть сверху и отправить еще под пресс на 1 минуту или же сделать это на грилевой сковороде до образования полосок на хлебе.

Приятного аппетита!

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