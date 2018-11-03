Сегодня, 3 ноября, отмечается Национальный день сэндвича в США. Кулинары «МастерШеф» Евгений Кирсанов и Сержик Файный поделились рецептами самых вкусных сэндвичей. Историю праздника и пошаговые рекомендации приготовления найдете в материале.
История праздника
3 ноября в Америке почитают самую популярную закуску! Сэндвич – это два куска хлеба с абсолютно любой начинкой. В него можно положить, что душе угодно: мясо, рыбу, колбасу, сыр, джем, арахисовое масло, зелень, салат и т. д. Привычный для нас бутерброд считается «открытым» сэндвичем.
Свое «имя» сэндвич получил от Джона Монтегю, графа Сэндвича, английского дипломата и Первого лорда Адмиралтейства.
Как гласит одна из самых популярных легенд, Монтегю придумал сэндвич, чтобы получить быстрый перекус за игрой в карты. Может, звучит и банально, но зато как находчиво! Граф Джон мог днями просиживать за столом, так увлекали его азартные игры. А кушать-то надо было…
И вот однажды соперник стал жаловаться на Монтегю, что тот якобы испачкал жирными руками карты. Граф был смекалистым и приказал слуге принести ломтик мяса, спрятанный между двумя кусками хлеба. Так и появился всеми любимый сэндвич!
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Сэндвич-гриль с индейкой, грушей и шпинатом от Евгения Кирсанова
Ингредиенты:
- Горчица – 2 ст. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Соевый соус – 50 г
- Филе индейки – 200 г
- Ржаной хлеб – 4 кусочка
- Сыр «Чеддер» – 50 г
- Груша – 1/2 шт.
- Шпинат – 10 г
- Оливковое масло
Маринад для филе индейки:
- Мед – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Соевый соус – 50 г
- Оливковое масло – 10 г
Приготовление:
- Нарезать филе индейки тоненькими пластинками вдоль и выложить в маринад. Оставить мариноваться в холодильнике на ночь.
- Выложить замаринованное филе на раскаленную сковороду и обжарить с двух сторон.
- Разрезать грушу на две части, вырезать сердцевину и нарезать тонкими пластинами.
- На поверхность выложить два кусочка хлеба, немного намазать их медом и горчицей. Положить обжаренное филе индейки, нарезанную грушу, листья шпината и сыр «Чеддер». Все это накрыть вторым кусочком хлеба.
- Слегка смазать оливковым маслом сковороду и обжарить с обеих сторон сэндвичи до растопленного сыра. Разрежьте сэндвичи пополам и подавайте горячими.
Кубинский сэндвич от Сержика Файного
Ингредиенты:
Для маринада:
- Апельсин – 2 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Лайм – 2 шт.
- Чеснок – 4 головки
- Лук – 1 шт.
- Соль
- Перец
Для сэндвича:
- Багет или бездрожжевая чиабатта
- Соленые огурцы
- Сыр швейцарский
- Балык или ветчина
- Дижонская (крупная) или французская горчица
- Сливочное масло
- Свиная вырезка – 1 кг
Приготовление:
- Приготовить маринад: выдавить соки из цитрусовых в гастроемкость, добавить чеснок, соль и перец, положить вырезку в этот маринад и оставить на 7-8 часов.
- Потом достать вырезку и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Запекать 15 минут при 200 градусах в духовке.
- Собрать сэндвич.
- Хлеб намазать сливочным маслом и слегка поджарить на гриле или на сковороде, потом собрать сэндвич.
- Намазать багет горчицей, добавить сыр, ветчину или балык, ломтики свиной вырезки. В конце добавить огурцы.
- Закрыть сверху и отправить еще под пресс на 1 минуту или же сделать это на грилевой сковороде до образования полосок на хлебе.
Приятного аппетита!