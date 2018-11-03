В эту субботу, 03.11.2018, шоу «Х-фактор»-2018 подготовило для зрителей много немало сюрпризов. На кастинг в Киеве придет звезда 90-х EL Кравчук! Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны?

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Смотрите видеоанонсы выпуска 10 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Киеве:

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от десятого кастинга в Киеве Х-фактор 9 выпуск 10 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Киеве придет звезда 90-х EL Кравчук! Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от десятого кастинга в Киеве Х-фактор 9 выпуск 10 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Киеве придет звезда 90-х EL Кравчук! Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале

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