Близится Евровидение-2019, и лучше заранее спланировать все для успешной поездки на международный конкурс. Напоминаем, что площадкой для мероприятия станет второй павильон комплекса Expo Tel Aviv. Что нужно знать тем, кто собирается поехать в Тель-Авив на Евровидение-2019, читайте в материале.

В мае 2019 года состоится долгожданное Евровидение-2019. Международный конкурс пройдёт 64-й раз и будет готов снова покорить ваши сердца. Если вы собираетесь поехать на данное мероприятие, обязательно продумайте каждую мелочь и покупайте билеты заранее. Известно, что песенный конкурс пройдет в Израильском центре ярмарок, который находится на бульваре Роках. Напоминаем, что Евровидение-2019 пройдет 14, 16 (полуфиналы) и 18 мая (финал).

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Известно, что место, где будут проходить все конкурсные дни, рассчитано лишь на 10 тысяч зрителей. Но если учитывать места для аппаратуры и не только, организаторы понимают, что возможно будет вместить туда только 9 тысяч человек. Израильские средства массовой информации распространили информацию о том, что в продажу поступит еще меньше билетов, потому что 3 тысячи мест уже зарезервированы для Европейского вещательного союза. Пока билетов нет в продаже, но в прошлом году они вышли в конце ноября месяца. Приобрести заветную путевку можно будет не только на сам конкурс, но и на их репетиции.

В перерывах между теми днями, когда будет проходить Евровидение-2019, туристы могут отправиться на экскурсию. Тель-Авив удивительное место, которое сочетает в себе древние постройки и современные достопримечательности. Начните свой отдых с Яффо. Удивительным фактом является то, что первые поселения на территории древнего города были основаны еще во втором тысячелетии до н. э.

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Следующей остановкой сделайте прекрасное место под названием Белый город. Несколько районов в самом центре Тель-Авива влюбят в себя с первого взгляда. Известно, что они были возведены еще в первой половине двадцатого века для евреев, которые уехали из Европы по причине преследований. Белый город – это всемирное наследие специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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Почувствуйте, что такое настоящий контраст! После посещения предыдущих городов отправьтесь в Центр Азриэли. Это комплекс из трех небоскребов, такого вы еще точно не видели. Высота башен составляет 150 метров – круглой, квадратной, треугольной формы.

И, конечно же, стоит побывать на набережной Тель-Авива, в Старом порту и в Музее Иланы Гур.

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