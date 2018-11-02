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Телеканал СТБ / Модные теплые платья 2018: фото-новинки

Модные теплые платья 2018: фото-новинки

Телеканал СТБ

Каждая девушка хочет выглядеть безупречно даже с наступлением холодов. В этом году быть привлекательной и женственной всем модницам поможет главный тренд сезона — теплые платья. Что же надеть, чтобы быть неотразимой и при этом не замерзнуть? Также узнайте, какие платья предпочитает носить журналистка «Вікна-новини» Ирина Заславец.

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Этой осенью и зимой все дизайнеры советуют девушкам утеплиться и пополнить свой гардероб длинным вязанным платьем. Это настоящий must have. Поклонницы миди счастливы, как никогда. В новом сезоне длинные платья и пальто – главный хит.

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Не менее трендовыми остаются и кожаные платья глубоких оттенков зелёного, вишневого и коричневого. И в коротких глянцевых приталенных моделей под ботфорты, и в матовых миди – ты будешь сногсшибательна даже в самые холодные вечера! Не забудь подобрать себе подходящий модный элемент для зимнего гардероба.

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В сезоне осень-зима 2018/2019 ультрамодными остаются животные принты, в частности хищники. Леопардовые и тигровые теплые платья природных оттенков не дадут тебе замерзнуть в любой фэшн-тусовке.

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Геометрические фигуры также не теряют популярности. Законодатели моды предлагают выбрать платья в клетку, с ломаными линиями или крупным узором на любой случай жизни.

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Яркий и теплый образ можно создать, также надев платье поверх водолазки или легкого джемпера.

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Известная журналистка «Вікна-новини» Ирина Заславец обожает носить платья в любое время года. С приходом холодов девушка меняет шелк и шифон на более теплые ткани.

«В моем гардеробе есть классические платья-футляры, но больше люблю бесформенные — с виду на размер-два больше, чтобы можно было завернуться в них. Вообще люблю платья за то, что не надо слишком долго комбинировать образ. Утром для журналиста это очень удобно: надел теплое платье и побежал на работу», — говорит Ирина.

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