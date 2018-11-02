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Телеканал СТБ / Когда зимние каникулы в школе 2018–2019

Когда зимние каникулы в школе 2018–2019

Телеканал СТБ

Первая половина учебного года еще не закончилась, но дети и родители уже в предвкушении новогоднего отдыха. Зимние каникулы в школе 20182019 продлятся две недели, а значит, ваше чадо сможет с чистой совестью заменить учебники и тетрадки на мультики и встречи с друзьями. Звезды СТБ также поделились своими воспоминаниями о зимних каникулах.

каникулы 2018 2019

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По рекомендациям Министерства образования руководство каждой школы самостоятельно выбирает удобный график проведения зимних каникул. В большинстве среднеобразовательных учебных заведений зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 13 января 2019 года.

До старта зимних каникул в школах Украины осталось немного — придумайте заранее, как занять своего ребенка, чтобы он не просидел две недели у экрана телевизора.

зимнее каникулы 2018 2019

Звездам телеканала СТБ также есть что вспомнить о зимних каникулах. Психолог Ирина Чуева поделилась своими воспоминаниями о школе. Она очень любила зимние каникулы, но еще больше школьные будни:

«Отдых, конечно, любила. У нас был дружный класс. Но я всегда рвалась в школу, потому что мне нравилось учиться».

Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая часто ездила на зимние каникулы к бабушке. Она проводила время с друзьями на санках во дворе:

«Помню, что снега было очень много! Сейчас за ним надо в горы ехать, дети почти не видят настоящей зимы».

Журналист «Вікна-новини» Ирина Заславец выросла в селе, поэтому хорошо понимает, что такое настоящая зима:

«Мои зимние каникулы — это снежки, горки за селом и посиделки у костра. Мы с друзьями тепло одевались, брали мешки из клеенки, ведь они с горы набирают хорошую скорость. Набивали их сеном, чтобы не больно было подпрыгивать, и айда за село».

С утра до вечера Ирина проводила время с друзьями — сидели у костра и жарили картошку:

«Тогда ни о каких компьютерных играх и речи не было —  и это прекрасно».

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