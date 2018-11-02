Герои мотивационного проекта «Цієї миті рік потому»-2018 за год осуществляют свои заветные мечты. И в 10 выпуске украинцы сделают все возможное, чтобы достичь цели за год.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

36-летняя Алина пришла на проект ради любимого мужчины. Удастся ли женщине научиться танцевать тверк, чтобы вернуть страсть в отношения?

Лена на протяжении семи лет борется с бесплодием, но все безрезультатно. В этом году девушка выходит замуж и боится потерять мужа из-за своей проблемы. Сможет ли Лена стать мамой?

Герой 10 выпуска пообещал избавиться от родимого пятна на своем лице. Мама участника «Цієї миті рік потому» готова положить мальчика под нож хирургов. Сможет ли она рискнуть жизнью маленького Алеши?

Днем Евгений — скромный водитель одесского трамвая, а ночью — зажигательная и наглая травести-дива Джина Смайл. Удастся ли Жене попрощаться с женским образом и научиться профессионально петь?

Бывших наркоманов не бывает. Именно это пришел опровергнуть Павлов Евгений. Под силу ли парню избавиться от наркозависимости и вернуть любимую женщину?

Марина хочет поставить своего сына на ноги, несмотря на диагноз мальчика — ДЦП. Сможет ли маленький Данечка научиться ходить?

Бывший спортсмен сегодня весит 140 кг. Под силу ли Сергею вернуть прежнюю фигуру и найти любовь?

Уже сегодня, 02.11.2018, в 10 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как украинцы воплощали мечты в реальность!

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 10 осуществят мечты

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 10 осуществят мечты

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ