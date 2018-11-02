Герои мотивационного проекта «Цієї миті рік потому»-2018 за год осуществляют свои заветные мечты. И в 10 выпуске украинцы сделают все возможное, чтобы достичь цели за год.
Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:
- 36-летняя Алина пришла на проект ради любимого мужчины. Удастся ли женщине научиться танцевать тверк, чтобы вернуть страсть в отношения?
- Лена на протяжении семи лет борется с бесплодием, но все безрезультатно. В этом году девушка выходит замуж и боится потерять мужа из-за своей проблемы. Сможет ли Лена стать мамой?
- Герой 10 выпуска пообещал избавиться от родимого пятна на своем лице. Мама участника «Цієї миті рік потому» готова положить мальчика под нож хирургов. Сможет ли она рискнуть жизнью маленького Алеши?
- Днем Евгений — скромный водитель одесского трамвая, а ночью — зажигательная и наглая травести-дива Джина Смайл. Удастся ли Жене попрощаться с женским образом и научиться профессионально петь?
- Бывших наркоманов не бывает. Именно это пришел опровергнуть Павлов Евгений. Под силу ли парню избавиться от наркозависимости и вернуть любимую женщину?
- Марина хочет поставить своего сына на ноги, несмотря на диагноз мальчика — ДЦП. Сможет ли маленький Данечка научиться ходить?
- Бывший спортсмен сегодня весит 140 кг. Под силу ли Сергею вернуть прежнюю фигуру и найти любовь?
Уже сегодня, 02.11.2018, в 10 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как украинцы воплощали мечты в реальность!