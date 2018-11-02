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Телеканал СТБ / Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь

Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь

Телеканал СТБ

Герои мотивационного проекта «Цієї миті рік потому»-2018 за год осуществляют свои заветные мечты. И в 10 выпуске украинцы сделают все возможное, чтобы достичь цели за год.

Смотрите в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ «Цієї миті рік потому»:

  • 36-летняя Алина пришла на проект ради любимого мужчины. Удастся ли женщине научиться танцевать тверк, чтобы вернуть страсть в отношения?
  • Лена на протяжении семи лет борется с бесплодием, но все безрезультатно. В этом году девушка выходит замуж и боится потерять мужа из-за своей проблемы. Сможет ли Лена стать мамой?
  • Герой 10 выпуска пообещал избавиться от родимого пятна на своем лице. Мама участника «Цієї миті рік потому» готова положить мальчика под нож хирургов. Сможет ли она рискнуть жизнью маленького Алеши?
  • Днем Евгений — скромный водитель одесского трамвая, а ночью — зажигательная и наглая травести-дива Джина Смайл. Удастся ли Жене попрощаться с женским образом и научиться профессионально петь?
  • Бывших наркоманов не бывает. Именно это пришел опровергнуть Павлов Евгений. Под силу ли парню избавиться от наркозависимости и вернуть любимую женщину?
  • Марина хочет поставить своего сына на ноги, несмотря на диагноз мальчика — ДЦП. Сможет ли маленький Данечка научиться ходить?
  • Бывший спортсмен сегодня весит 140 кг. Под силу ли Сергею вернуть прежнюю фигуру и найти любовь?

Уже сегодня, 02.11.2018, в 10 выпуске «Цієї миті рік потому» вы узнаете, как украинцы воплощали мечты в реальность!

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь

В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 10 осуществят мечты

Video: Как герои «Цієї миті рік потому» в 10 выпуске изменят свою жизнь

В Цієї миті рік потому 1 сезон 10 выпуске зрители увидят перевоплощения украинцев. Участники Цієї миті рік потому 2018 в выпуске 10 осуществят мечты

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