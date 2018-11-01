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Телеканал СТБ / День всех святых: что нельзя делать и как праздновать, рассказала Алена Курилова

День всех святых: что нельзя делать и как праздновать, рассказала Алена Курилова

Телеканал СТБ

День всех святых – это религиозный праздник, который отмечают все христиане. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, что нельзя делать в День всех святых и как отмечается праздник католиками и православными.

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Как празднуют День всех святых католики

Католики празднуют День всех святых, который является одним из обязательных праздников, 1 ноября, на следующий день после ночи Хэллоуина. Раньше мы рассказали о том, где отпраздновать его с детьми

«Святыми называют всех христиан, которые получили заступничество Христа после крещения. Святыми считались и те, кто умер за веру, то есть мученики. Не случайно в христианстве существуют обычаи сохранять их мощи как реликвию, чтить место захоронений», – поясняет Алена Курилова.  

На староанглийском языке предпраздничную ночь называли All Hallows Even, что в переводе означает «вечер всех святых». До наших дней это название дошло в сокращенной форме Halloween.

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день всех святых

Что нельзя делать в День всех святых

В ночь Halloween:

  • нельзя злорадствовать;
  • нельзя увеселяться и развлекаться без меры и оглядки;
  • нельзя гневить память об усопших.

Также следует быть бдительными, поскольку маги и колдуны часто используют это время для проведения ритуалов вызова духов.

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Как празднуют День всех святых православные

А вот в православии Собор всех святых каждый год празднуется в следующее воскресенье после Троицы. Ведь именно этот день считается началом становления православной церкви. Поэтому литургические молитвы в День всех святых прославляют Бога как единый источник святости, выражают веру в святых. Кроме того, среди прихожан принято просить мучеников о помощи в самых разнообразных начинаниях и сферах жизни.

Теперь вы знаете, как отпраздновать День всех святых и почтить память мучеников, которые отдали жизни за веру и Бога. Счастливого празднования!

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