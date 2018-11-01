10 выпуск «Зважені та щасливі»-8 изменит свое название на «Хто зверху», однако ненадолго, а лишь на одно испытание. Семьи разделятся и родители объединятся против детей. Противостояние поколений состоится в студии шоу «Хто зверху». Но на следующий день семьям придется быть откровенными, чтобы не упасть в глазах других в прямом и переносном смысле.

В 10 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вы узнаете:

Какое поколение победит в противостоянии отцов и детей?

Кто не сможет стать до конца откровенным в испытании на высоте?

Как изменятся отношения участников после недели правды?

Кто пойдет на подлость ради победы?

Саша Валигурский Наталью Мотыку ? Предаст ли

И какая семья в конце концов будет «сверху»?

Подробности уже сегодня в 20:00 в эфире телеканала СТБ, а в 21:30 смотрите онлайн «Зважені та щасливі» 8 сезон 10 выпуск от 01.11.2018 на официальном сайте!

Video: 10 выпуск «Зважені та щасливі»-8 станет откровенным для участников 10 выпуск Зважені та щасливі 8 изменит свое название на Хто зверху. А также участники пройдут испытание правды на десятой неделе Зважені та щасливі 2018

Video: 10 выпуск «Зважені та щасливі»-8 станет откровенным для участников 10 выпуск Зважені та щасливі 8 изменит свое название на Хто зверху. А также участники пройдут испытание правды на десятой неделе Зважені та щасливі 2018

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