Хэллоуин 2018 – самый мистический праздник года. Редакция stb.ua подготовила для вас список мест, куда пойти с детьми на Хэллоуин в Киеве. Каждый год столица предлагает множество развлечений на любой вкус, так что выбрать будет несложно! Читайте, где отметить Хэллоуин с детьми в Киеве.

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1. Самая страшная суббота, детская телешкола «АБО»

В этом месте можно смело блистать своим страшным костюмом и получать за это призы. Так что, самое время приниматься за шитье.

В программе праздника предусмотрены съемки передачи про Хэллоуин, необычные лакомства, награждение подарками, страшилки и веселое празднество для ценителя черного юмора для детей. Праздник рассчитан на детей от 6 до 12 лет.

Чтобы попасть на праздник, запишитесь по телефону: (097)301-11-22.

Когда: 31 октября 11.00 – 13.00, 13.30 – 15.30, 16.00 – 18.00

Где: бул. Леси Украинки, 23, офис 111

Стоимость: 300 грн

2. Мастер-класс по росписи тыкв, KievArtClub

Тематический мастер-класс особенно понравится юным художникам и просто любителям что-либо мастерить своими руками. Дети научатся изготавливать главные элементы декора праздника. Так, желающие не просто вырежут страшную рожицу, а займутся росписью тыковки, создавая настоящее произведение ужасного искусства. Мастер-класс рассчитан на возраст 4 – 12 лет.

Когда: 31 октября 15:00 – 17:00

Где: KievArtClub, ул. Мечникова, 16

Стоимость: 150 грн. Для посетителей в костюмах – скидка 10%.

3. Научный Хэллоуин, клуб «Весела Наука»

Хэллоуин от клуба «Весела Наука» предлагает не просто традиционное веселье, но прямо научно-мистическое празднество. Волшебные цветовые перевоплощения, молнии в руках, летающие дымовые кольца и другие чудеса – магия станет реальностью..

В программу включены интерактивное шоу «Магия или наука?», увлекательные мастер-классы, веселые игры и конкурсы, дискотека, сладости и в завершение – тыквенная феерия: дым, пенные слезы и взрывы.

Для участия обязательна регистрация на сайте клуба.

Когда: 1 ноября в 14:00 (для группы 6 – 8 лет) и 17:30 (для 9 – 12 лет)

Где: Клуб «Весела наука», ул. С. Крушельницкой, 7а

Стоимость: 250 грн (при предоплате) или 300 грн (при оплате на месте)

4. Бал Монстров 8, детский клуб ТаРаРам

Бал Монстров 8 – это неоновая вечеринка для детей, куда зовет сам граф Дракула со свитой. На входе каждому прибывшему граф лично передаст секретное послание, которое детям нужно будет разгадать. Цель шабаша – пройти 8 мистических инициаций, овладеть сверхъестественными способностями и подготовить выступление в стиле баттл, который запечатлит видеооператор на празднике.

Здесь следует соблюдать дресс-код: страшный костюм и невообразимая прическа.

Когда: 2 ноября с 17:30 до 20:00 (возраст 7 – 9 лет), 4 ноября с 11:00 до 13:00 (возраст 3 – 6 лет), 4 ноября с 18:00 до 20:30 (10 – 15 лет).

Где: купить билет можно по адресу: ул. Кадетский Гая, 3 детский клуб ТаРаРам.

Регистрация по телефону: +380 (93) 278 96 76; +380 (44) 353 03 34.

Стоимость: заранее 350 грн, на месте – 400 грн.

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5. Выставка авторских работ в Хэллоуин

Мистически-загадочная ярмарка авторских работ приглашает всех желающих на праздник Хэллоуин! Атмосфера выставки порадует мистическим настроением, а загадочные продавцы угостят настоящими хелоуинскими лакомствами!

Когда: 31 октября, с 10:00 до 22:00

Где: Гната Хоткевича 1В, Киев

Вход свободный

6. Страшная вечеринка в Dream Land

31 октября в Dream Land состоится невероятная вечеринка для детей и их родителей. Посетителей ждут полеты на метлах, смешные фото и аквагрим, участие в квестах и конкурсах и прочие безобразия. Ведь лозунг этого вечера: «Конфеты или сделаем шкоду!». Приходить на праздник можно с детками от 3 лет.

Когда: 31 Октября, 11:00

Где: Оболонский пр-т, 21-Б, ТРЦ «Dream Town» 2 (2-й этаж, атриум «Италия»)

Для детей в костюме – скидка 30%.

7. Хэллоуин в Национальной библиотеке Украины для детей

Здесь Хэллоуин обещает быть уютно-читательским! Кстати, в 2018 году исполняется 200 лет с первой публикации романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Именно поэтому в библиотеке пройдет вечер чтения американской литературы на английском – для детей и родителей. Кроме этого, будут организованы мастер-классы и конкурсы. Так что стоит надеть свои лучшие костюмы и взять тыкву! Мероприятие будет интересно для детей постарше.

Когда: 31 Октября, 15:30.

Где: ул. Я. Корчака (бывшая Баумана), 60.

8. Мистика в музее-квартире П. Тычины

Хэллоуин в этом интересном месте обещает массу веселья и насыщенную развлекательную программу. В нее войдут интересные конкурсы, мастер-классы, аквагрим, просмотр мультфильма и сладкий стол. Также предусмотрена фотозона для классных фотографий. Праздник рассчитан для деток от 5 лет.

Бронирование билетов по телефону 044 234 4327.



Когда: 31 Октября, 15:00–18:00.

Где: ул. Терещенковская 5, кв.1, 3

Стоимость: 50 грн.

9. Экскурсия на фабрику елочных игрушек в Клавдиево

Это уникальное место, где маленьким посетителям раскрывается весь процесс создания елочной игрушки ручной работы. Посетители заглянут во все цеха: начиная с того, где мастера выдувают тончайшие шарі из специальных заготовок, до художественной мастерской, где с помощью обычной кисточки и красок создаются удивительные узоры на поверхности изделий.

После экскурсии можно купить «свежие» игрушки в фирменной лавке фабрики. А если попросить, художница даже выведет имя или послание на поверхности игрушки.

Когда: 31 октября; 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря с 10.00

Где: сбор возле м. Житомирская



Стоимость: для одного – 180 грн, для двоих – 299 грн, для 3-х – 499 грн и для 4-х – 549 грн. Купить билет и выбрать дату поездки можно на сайте.

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