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Телеканал СТБ / Евровидение-2019: Великобритания подтвердила свое участие в конкурсе

Евровидение-2019: Великобритания подтвердила свое участие в конкурсе

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Великобритания подтвердила свое участие в Евровидении-2019, которое состоится в Тель-Авиве в мае следующего года. Известно, что заявки на 64-й международный конкурс уже на стадии приема и рассмотрения. При отборе особое внимание падет на ведущих профессиональных авторов песен. Более детально про участие Великобритании в Евровидении-2019 – в материале.

евровидение 2019

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Великобритания подтвердила свое участие в 64-м международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Известно, что руководить процессом отбора будет глава музыкального лейбла DWB Music, издатель и новый музыкальный консультант BBC Грейг Уоттс. В этом году отбор представителя от Великобритании будет более тщательным, и акценты падут на ведущих профессиональных авторов песен. Мистер Уоттс отметил, что так как конкурс становится масштабнее, лучше и интереснее каждый год, он уверен, что Израиль сможет сделать достойное мероприятие, которое по достоинству оценит каждый.

Грейг Уоттс счастлив, что сможет принимать участие в создании столь масштабного конкурса: «Это действительно мечта, я с нетерпением жду совместной работы с командой. Все делается для того, чтобы получить максимально качественную песню и результат, который даст возможность достойно представить Великобританию». Музыкальный консультант также сообщил, что будет искать мелодичные песни, с которыми можно будет сочетать удивительные спецэффекты на сцене. Его основная цель – удивить зрителя, чтобы никто не смог забыть того, что продемонстрирует страна.

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Список песен, которые смогут представить Великобританию на Евровидении 2019 года, уже скоро будет представлен широкой публике в стране. У всех жителей будет возможность проголосовать за своего фаворита. Когда именно это можно сделать, станет известно в конце 2018 года.

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Источник: BBC

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