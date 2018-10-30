Самая страшная ночь года близится с невероятной скоростью, ведь уже совсем скоро почитатели Хэллоуина со всего мира нарядятся в ужасающие карнавальные костюмы. Какие образы на Хэллоуин 2018 позволят вам выглядеть страшно красиво? Смотрите эффектные идеи в нашем материале!

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Образ мертвой невесты на Хэллоуин 2018 создать абсолютно просто, но выглядеть он будет устрашающе наверняка!

Максимально бледный макияж, синие пряди в волосах и холодный взгляд взбудоражат даже самых смелых наблюдателей! Смотрите, как сделать макияж на Хэллоуин 2018 от Елены Мельник: принцесса смерти.

Для того, чтобы подобрать наряд к образу, идеально подойдет старое вечернее платье. При желании вы можете раскрасить его необходимыми цветами!

Зомби также покорит всех любителей страшной красоты.

Этот наряд не только заставит ужаснуться всех вокруг вашим перевоплощением, но и даст новую жизнь самым старым вещам!

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В ночь с 31 октября на 1 ноября популярными являются и образы для девушек на Хэллоуин 2018 – вампиров. Стоит отметить, что такой выбор позволит вам ужаснуть, оставаясь в то же время невероятно соблазнительной!

Черное платье, вуаль, строгий костюм, кружевные дополнения… воплотить фантазию в образе вампира сможет каждый!

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Все женщины немного ведьмы, тем более в этот праздник!

Ведьмовский колпак, черная классика, красные или черные губы и даже метла!

Один из самых милых образов фарфоровой куклы легко может стать одним из самых жутких этой ночью!

Воплотить кукольный образ помогут светлые тона, пухлые губки, самые длинные ресницы и бледная кожа!

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Проявите свою фантазию, смело экспериментируйте, и ваш образ на Хэллоуин 2018 будет самым запоминающимся!

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