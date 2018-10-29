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Телеканал СТБ / Модная зимняя обувь 2018–2019: советы от Ольги Сумской

Модная зимняя обувь 2018–2019: советы от Ольги Сумской

Телеканал СТБ

Этой зимой в моде будут самые невероятные сочетания тканей, декора и форм обуви. Невероятные каблуки, острые носки, шнуровка и прочие девчачьи украшения снова занимают лидирующие позиции в обувных трендах грядущего сезона. Как выглядит модная зимняя обувь 20182019? Узнайте в материале с советами от Ольги Сумской!

обувь зима 2019

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Главными хитами самого холодного сезона обещают стать элегантность и аккуратность. Впрочем, это не мешает дизайнерам по-прежнему предлагать дерзкие, и даже футуристические сочетания. Мех с кожаными пряжками, необычные расцветки и текстуры, холодный блеск металлика и хищные принты, высокие шнуровки и геометрические формы одним словом, этой зимой каждая модница найдет, чем пополнить свой гардероб. Смелые эксперименты, вдохновленные модными показами, или сдержанная классика? Решать вам!

Модные цвета обуви сезона зима 20182019

Красный, розовый и белый

Модную зимнюю обувь 2018–2019 невозможно представить без самого рокового цвета – красного. В этом сезоне дизайнеры домов Victoria Beckham, Tod’s, Prada, Missoni предлагают вдохновляться оттенками алого, розового и также белого цвета. Например, яркая красная обувь способна добавить перчинку даже в самый скучный наряд.

Модная обувь 2018 - фотомодная обувь на зиму 2018 - фото

белая обувь

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Блестящая обувь 

Тренд на холодное серебряное сияние не обошел стороной и теплую обувь. На каждый день Ольга Сумская советует подобрать сдержанную модель с неброским серебристым покрытием. Если же хочется блеснуть во всех смыслах этого слова, отдайте предпочтение ботильонам, которые покрыты стразами или крупным мерцающим напылением. Правда, крой у такой эпатажной обуви должен быть лаконичным. Вдохновение можно найти в коллекциях Saint Laurent, Osman, Chanel, Missoni, Mary Katrantzo.

мода 2017 - фотомода 2017 - фото

серебряная обувь

Необычные каблуки

Тенденция, которая прослеживается уже несколько сезонов подряд, – желание дизайнеров разнообразить вид и форму каблука. Модная зимняя обувь 2018–2019 также не обходит стороной эту изюминку. Присмотритесь к моделям, в которых каблук украшен резными узорами или аппликациями, как, например, у Dolce & Gabbana. Более повседневное решение – каблук, слегка выгнутый под стопу. Такую идею предложили бренды Aquilano Rimondi и Christian Dior.

Кроме того, на радость всем тем, кому надоело балансировать на скольких зимних тротуарах в сапогах на шпильке, в моду возвращаются грубоватые устойчивые каблуки неправильной формы. Удобно и стильно!

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Ковбойские ботинки

В грядущем сезоне на вершине популярности все так же остается американское настроение. Ковбойские ботинки на толстой подошве, яркие тематические принты, обилие пряжек и застежек – и попадание в тренд обеспечено. Чтобы не выглядеть банально, Ольга Сумская советует выбирать модели смелых расцветок с вышитыми узорами.

Patiotic cowboy bootsladies cowgirl bootsteal boots with burlap bouquetClose-up of new cowboy boots on shelf

Шнуровка на ботинках

Высокие сапоги на шнуровке идеально вписываются практически в любой образ. Этой зимой обращайте внимание на декор в виде жемчужин и металлических вставок. Кстати, вместо классических шнурков вполне можно использовать бархатные или шифоновые ленты.

Woman legs during a rainy autumn dayLong Lace Up Boots

Ботфорты

Макси-наряды буквально захватили модные подиумы. Аналогичная тенденция и в отношении обуви – обратите внимание на ботфорты. Однако если сапоги-чулки могут позволить себе только обладательницы исключительно стройных ножек, то ботфорты с широким голенищем-гармошкой будут превосходно смотреться даже на женщинах пышных форм. Любые декоративные элементы и акценты только подчеркнут безупречный вкус.

Woman legs in black suede boots on white backgroundJeans and boots

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