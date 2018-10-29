Этой зимой в моде будут самые невероятные сочетания тканей, декора и форм обуви. Невероятные каблуки, острые носки, шнуровка и прочие девчачьи украшения снова занимают лидирующие позиции в обувных трендах грядущего сезона. Как выглядит модная зимняя обувь 2018–2019? Узнайте в материале с советами от Ольги Сумской!

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Главными хитами самого холодного сезона обещают стать элегантность и аккуратность. Впрочем, это не мешает дизайнерам по-прежнему предлагать дерзкие, и даже футуристические сочетания. Мех с кожаными пряжками, необычные расцветки и текстуры, холодный блеск металлика и хищные принты, высокие шнуровки и геометрические формы – одним словом, этой зимой каждая модница найдет, чем пополнить свой гардероб. Смелые эксперименты, вдохновленные модными показами, или сдержанная классика? Решать вам!

Модные цвета обуви сезона зима 2018 – 2019

Красный, розовый и белый

Модную зимнюю обувь 2018–2019 невозможно представить без самого рокового цвета – красного. В этом сезоне дизайнеры домов Victoria Beckham, Tod’s, Prada, Missoni предлагают вдохновляться оттенками алого, розового и также белого цвета. Например, яркая красная обувь способна добавить перчинку даже в самый скучный наряд.

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Блестящая обувь

Тренд на холодное серебряное сияние не обошел стороной и теплую обувь. На каждый день Ольга Сумская советует подобрать сдержанную модель с неброским серебристым покрытием. Если же хочется блеснуть во всех смыслах этого слова, отдайте предпочтение ботильонам, которые покрыты стразами или крупным мерцающим напылением. Правда, крой у такой эпатажной обуви должен быть лаконичным. Вдохновение можно найти в коллекциях Saint Laurent, Osman, Chanel, Missoni, Mary Katrantzo.

Необычные каблуки

Тенденция, которая прослеживается уже несколько сезонов подряд, – желание дизайнеров разнообразить вид и форму каблука. Модная зимняя обувь 2018–2019 также не обходит стороной эту изюминку. Присмотритесь к моделям, в которых каблук украшен резными узорами или аппликациями, как, например, у Dolce & Gabbana. Более повседневное решение – каблук, слегка выгнутый под стопу. Такую идею предложили бренды Aquilano Rimondi и Christian Dior.

Кроме того, на радость всем тем, кому надоело балансировать на скольких зимних тротуарах в сапогах на шпильке, в моду возвращаются грубоватые устойчивые каблуки неправильной формы. Удобно и стильно!

Ковбойские ботинки

В грядущем сезоне на вершине популярности все так же остается американское настроение. Ковбойские ботинки на толстой подошве, яркие тематические принты, обилие пряжек и застежек – и попадание в тренд обеспечено. Чтобы не выглядеть банально, Ольга Сумская советует выбирать модели смелых расцветок с вышитыми узорами.

Шнуровка на ботинках

Высокие сапоги на шнуровке идеально вписываются практически в любой образ. Этой зимой обращайте внимание на декор в виде жемчужин и металлических вставок. Кстати, вместо классических шнурков вполне можно использовать бархатные или шифоновые ленты.

Ботфорты

Макси-наряды буквально захватили модные подиумы. Аналогичная тенденция и в отношении обуви – обратите внимание на ботфорты. Однако если сапоги-чулки могут позволить себе только обладательницы исключительно стройных ножек, то ботфорты с широким голенищем-гармошкой будут превосходно смотреться даже на женщинах пышных форм. Любые декоративные элементы и акценты только подчеркнут безупречный вкус.

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