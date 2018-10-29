В 10 выпуске «Хата на тата»-7 зрители познакомятся с Тарасом Лебединцем – местным информационным бюро. Ведь целый день мужчина мониторит соцсети и новости, чтобы вовремя поделиться последними сплетнями с друзьями. У Тараса даже развилась зависимость от собственного гаджета, что мешает ему наконец-то вспомнить о потребностях семьи.
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В новом выпуске вы узнаете:
- Как папа Тарас умудрился испортить сыну день рождения и зачем побил черепашек Ниндзя?
- Какой пункт в мамином графике вывел Тараса из себя?
- Зачем мужчина воевал с духовкой и чем это закончилось?
- Как Тарас пробовал себя в паркуре и почему это закончилось конфликтом со старшим сыном?
- Чем папа привлекал покупателей в свой магазин и смог ли заработать денег?
- Отчего Тарас чуть не упал в обморок?
- Какие слова жены довели его до слез?
- Понял ли мужчина, каких усилий стоит супруге каждый день?
Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите 10 выпуск «Хата на тата»-7 уже сегодня, 29 октября, в 20.00.
Смотрите видеоанонс 10 выпуска «Хата на тата»-7!