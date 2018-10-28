Сегодня, 28 октября 2018, отмечается необычный, но весьма важный праздник —Международный день тещи. Когда появилась торжественная дата? Как поздравить «вторую маму»? Узнайте в нашем материале!

Каждое четвёртое воскресенье октября отмечается праздник, о котором стоит знать каждому зятю —Международный день тещи. Статуса официального торжество не имеет, но с каждым годом обретает все большую популярность в каждом уголке мира.

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Принято считать, что тещин день зародился в 1934 году в США благодаря редактору одной из газет штата Техас. В шуточной форме писатель сравнил тещу с остальными членами семьи. День матери и День отца существует, так почему бы не создать День тещи? Юмор редактора пришёлся по душе жителям США, более того, с того момента и началась история праздника «второй мамы». Сегодня Международный день тещи отмечают не только в Америке, но и далеко за ее пределами. Праздник также обрел популярность и на просторах Украины.

Как поздравить тещу? Читайте поздравления в Международный день тещи 2018 прямо сейчас!

Ну как же тещу не любить?

Ведь без нее жене б не быть!

Кто пирожков нам напечет,

Детишек в садик отведет?

Житейской мудрости полна,

Семейный спор решит она.

И в отпуск можно без забот:

Дом под присмотром, сытый кот.

По праздникам устроит пир:

Семья вся в сборе, радость, мир.

Ведь с тещей очень мы близки.

Не любят тещ лишь дураки!

***

Желаю счастья я побольше

Своей любимой, доброй теще.

Пускай здоровье крепким будет,

Как прежде, уважают люди.

Чтоб, как всегда, вы улыбались,

Ни в чём по жизни не нуждались.

***

Чтоб золотые ваши руки

Ценили, уважали внуки.

Чтоб деньги сами к вам летели —

Так было всё, как вы хотели.

Любви желаю вам, везения,

Желаний, планов исполнения,

И чтоб в отличном настроении

Вы провели свой день рождения.

Желаю вам от всей души

Много здоровья, долгих лет,

Успехов, радостей больших,

Чтоб жизнь дарила яркий свет!

***

Пусть будет всё, что захотите,

Пускай исполнятся мечты!

Всегда лишь счастливо живите,

Не зная бед и суеты!

***

Теща — это в анекдотах,

А в семье Вы — наша мама,

Независимая личность

И воспитанная дама.

Я Вам очень благодарен

За корректность отношений,

За любовь, поддержку, помощь,

Дружбу разных поколений!

Желаю Вам, чтобы день этот был удачным,

Чтоб новое счастье принес он с собой.

Желаю Вам, чтоб реальностью стало

все то, что казалось всего лишь мечтой!

В этот день для тещи

Я слова скажу:

«Вами я, как жизнью,

Очень дорожу».

***

Моя теща золотая

Никогда не подведет:

Она вовремя накормит

И сто грамм всегда нальет.

Моя теща сто решений

Принимает на ходу.

Что бы в жизни ни случилось —

Точно с ней не пропаду!

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник рассказал о своей теще Виктории. Мужчина называет ее «второй мамой», ведь у них очень теплые отношения. Интересно, что Виктория очень похожа на родную маму ведущего, поэтому двух женщина часто путают между собой.

«Виктория молодая, красивая и очень мудрая женщина. Ей удалось воспитать прекрасную дочь. Я часто советуюсь с ней, ведь доверяю ее мнению. Я искренне люблю и ценю свою «вторую маму».

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