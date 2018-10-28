Сегодня, 28 октября 2018, отмечается необычный, но весьма важный праздник —Международный день тещи. Когда появилась торжественная дата? Как поздравить «вторую маму»? Узнайте в нашем материале!
Каждое четвёртое воскресенье октября отмечается праздник, о котором стоит знать каждому зятю —Международный день тещи. Статуса официального торжество не имеет, но с каждым годом обретает все большую популярность в каждом уголке мира.
Больше по теме: Хэллоуин 2018: история и традиции праздника
Принято считать, что тещин день зародился в 1934 году в США благодаря редактору одной из газет штата Техас. В шуточной форме писатель сравнил тещу с остальными членами семьи. День матери и День отца существует, так почему бы не создать День тещи? Юмор редактора пришёлся по душе жителям США, более того, с того момента и началась история праздника «второй мамы». Сегодня Международный день тещи отмечают не только в Америке, но и далеко за ее пределами. Праздник также обрел популярность и на просторах Украины.
Как поздравить тещу? Читайте поздравления в Международный день тещи 2018 прямо сейчас!
Ну как же тещу не любить?
Ведь без нее жене б не быть!
Кто пирожков нам напечет,
Детишек в садик отведет?
Житейской мудрости полна,
Семейный спор решит она.
И в отпуск можно без забот:
Дом под присмотром, сытый кот.
По праздникам устроит пир:
Семья вся в сборе, радость, мир.
Ведь с тещей очень мы близки.
Не любят тещ лишь дураки!
***
Желаю счастья я побольше
Своей любимой, доброй теще.
Пускай здоровье крепким будет,
Как прежде, уважают люди.
Чтоб, как всегда, вы улыбались,
Ни в чём по жизни не нуждались.
***
Чтоб золотые ваши руки
Ценили, уважали внуки.
Чтоб деньги сами к вам летели —
Так было всё, как вы хотели.
Любви желаю вам, везения,
Желаний, планов исполнения,
И чтоб в отличном настроении
Вы провели свой день рождения.
Желаю вам от всей души
Много здоровья, долгих лет,
Успехов, радостей больших,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
***
Пусть будет всё, что захотите,
Пускай исполнятся мечты!
Всегда лишь счастливо живите,
Не зная бед и суеты!
***
Теща — это в анекдотах,
А в семье Вы — наша мама,
Независимая личность
И воспитанная дама.
Я Вам очень благодарен
За корректность отношений,
За любовь, поддержку, помощь,
Дружбу разных поколений!
Желаю Вам, чтобы день этот был удачным,
Чтоб новое счастье принес он с собой.
Желаю Вам, чтоб реальностью стало
все то, что казалось всего лишь мечтой!
В этот день для тещи
Я слова скажу:
«Вами я, как жизнью,
Очень дорожу».
***
Моя теща золотая
Никогда не подведет:
Она вовремя накормит
И сто грамм всегда нальет.
Моя теща сто решений
Принимает на ходу.
Что бы в жизни ни случилось —
Точно с ней не пропаду!
Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник рассказал о своей теще Виктории. Мужчина называет ее «второй мамой», ведь у них очень теплые отношения. Интересно, что Виктория очень похожа на родную маму ведущего, поэтому двух женщина часто путают между собой.
«Виктория молодая, красивая и очень мудрая женщина. Ей удалось воспитать прекрасную дочь. Я часто советуюсь с ней, ведь доверяю ее мнению. Я искренне люблю и ценю свою «вторую маму».
Больше по теме: Хэллоуин 2018: как и где отпраздновать