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Международный день анимации: любимые мультики звезд СТБ

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Международный день анимации во многих странах ежегодно отмечают 28 октября. Этот день является профессиональным праздником тех, кто дарит зрителям бестселлеры анимационного кино. Какова же история Международного дня анимации? И какие мультики смотрят звезды СТБ? Читайте в материале!

международный день анимации

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Международный день анимации: история праздника

Международный день анимации относительно молодой праздник, ведь его впервые отметили в 2002 году. Создание официального праздника приурочили к 100-летию обнародования первой анимационной технологии.

Именно в этот день в 1892 году французский художник и изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике движущиеся изображения, воспроизведенные на экране, которые сегодня мы называем мультфильмами.

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Международный день анимации празднуют в 104 странах мира. Сегодня профессионалы и любители анимационного кино устраивают публичные просмотры мультфильмов, проводят концерты и выставки. Также они делятся собственным опытом работы.

международный день анимации

Международный день анимации 2018: какие мультики любят звезды СТБ

Журналистка «Вікна-новини» Ирина Заславец обожала мультфильмы в детстве, а также сейчас с удовольствием их смотрит:

«Я прыгала до потолка на Новый год, когда Дедушка Мороз принес мне кассету «Ну, погоди». Это был лучший в мире подарок».

Ирина считает, что лучший метод отвлечься от дел — расслабиться и включить любимый мультик. Например, «Ледниковый период», «Зоотрополис» или «Мадагаскар». Мультфильмы, по мнению журналистки, должны быть веселые, легкие, интересные и обязательно — с правильным посылом.

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Главная звезда шоу «Все буде добре» Надежда Матвеева в детстве также обожала смотреть известный мультфильм «Ну, погоди».

Ведущая «Вікна-новини» Ольга Кучер больше всего в детстве любила два мультфильма — «Король Лев» и «Красавица и чудовище». Девушка рассказала, что из анимации мы узнаем, как важно уважать родителей и быть искренним, верить в  себя и никогда не сдаваться:

«Я люблю мультсериалы, потому что они позволяют мне вечером после работы окунуться в совершенно другой мир — бесконечных приключений и ярких горизонтов, моря и песка, снега и гор, верных друзей и хэппи-эндов!».

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