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Телеканал СТБ / Дмитрий Горовенко больше не холостяк

Дмитрий Горовенко больше не холостяк

Телеканал СТБ

Судья «МастерШеф»-8 признался, что встретил девушку. Рассказывать что-то больше Дмитрий Горовенко отказался, хочет, чтобы личная жизнь оставалось личной. Однако талантливый кулинар поделился информацией о новом проекте. Дмитрий Горовенко готовит большую работу — снимает кулинарные видео.

дмитрий горовенко

Недавно Дмитрий Горовенко опубликовал в соцсети видео. В кадре судья «МастерШеф»-8 держит за руку девушку по имени Мария. На вопрос, кто эта таинственная незнакомка и что между ними, Дмитрий ответил, что они действительно встречаются, но больше информации он пока не хочет озвучивать:

«Наблюдайте за моей жизнью через мой Instagram. Я решил, что пока не хочу обнародовать свою личную жизнь. Я уже в эту игру наигрался. Если поверхностно ответить: да, познакомился с девушкой, да, мы встречаемся. Всё, больше ничего не скажу. Откуда она, где она, ищите в Instagram».

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Оказалось, что это видео прогулки молодых людей по улицам Кракова — не просто кадры на память. Это часть нового проекта, который готовит Дмитрий Горовенко:

«Это начало большой работы. Я буду снимать ряд профессиональных кулинарных видео. Есть мысль, есть идея, начинаем работать. Это были такие наброски, чтобы посмотреть, кто как выглядит в кадре, попробовать реализовать какие-то идеи аматорским способом».

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