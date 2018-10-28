Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни человека. В связи с этим 28 октября 2018 года все владельцы автотранспортных средств будут отмечать «День автомобилиста». Как появился этот праздник, а также – как можно поздравить своих родных и друзей-автолюбителей – читайте в нашем материале.
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История праздника День автомобилиста
С 1980 года в СССР последнее воскресенье октября считалось профессиональным праздником сотрудников автотранспортных предприятий – «День водителя». После распада Советского Союза, уже независимая Украина, решила сохранить традицию отмечать день водителя. Однако в 1993 году Указом Президента Украины № 452/93 этот праздник стал называться иначе – «День автомобилиста и дорожника», то есть к работникам автопредприятий присоединились еще и частные владельцы автомобилей.
Как поздравить водителя?
***
Папочка, тебя я поздравляю,
С днем автомобилиста и желаю —
Здоровья крепкого, прямых дорог,
Чтоб в гости приезжать всегда ты мог.
Водитель ты отличный, прям от бога,
Удачной пусть всегда будет дорога!
***
Ты рулишь в этой жизни без сомнения,
Любых ты расстояний победитель,
С днем автомобилиста поздравления
Сегодня принимаешь ты, водитель.
Машина чтоб тебя не подводила –
На кузове, чтобы краска не облезла,
Чтобы колесо в дороге не спустило,
Ну, в общем, ни гвоздя тебе, ни жезла!
***
Ты быстра, смела, красива,
Для мужчин ты просто диво!
В чем секрет их поклоненья?
В твоем суперском вождении!
Быстро приручить авто не умеет так никто!
Если леди за рулем – значит, будет все путем!
***
Пусть будет у твоей «красотки»
Расход умеренный на «сотке»,
Пятьсот «ретивых» под капотом
И тюнинг дорогой и модный!
Пускай авто, как и хозяйка,
Не будет соней и лентяйкой
И отвезет легко и быстро
На праздник автомобилиста!
***
Под ваши колеса ложатся широты,
И жизнь крутые выбирает направления…
Безаварийной всем работы,
Хозяева дорожного движения!
***
С днём автомобилиста тебя я поздравляю,
Дороги лёгкой и прямой желаю,
Зарплаты возрастающей, большой,
Чтоб премию еженедельно приносил домой.
С днем автомобилиста картинки
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Дмитрий Горовенко, судья и ведущий проекта «МастерШеф», рассказал о своем первом опыте вождения автомобиля:
«Права у меня есть с 2000 года, но личного автомобиля нет. Не было необходимости. В основном пользуюсь такси или водителем. Но права есть, поэтому я достаточно уверенно чувствую себя за рулем.
Первый раз без инструктора я сел за руль в 2009 году. Я работал в одном из киевских заведений, и мне нужно было перевезти вещи из квартиры. Владелец заведения был достаточно хорошим человеком, поэтому я попросил его дать мне ключи от автомобиля, чтобы я мог спокойно переехать. Он согласился и я впервые сел за руль Porsche Cayenne. Это был рабочий день с огромными пробками. И мне надо было заехать во двор, где было очень мало места. Помню, как мне кто-то помогал парковаться, чтобы я мог спокойно стать и никого не задеть.
Я справился! Успешно отвез все вещи, а потом еще и завозил маму в Боярку. У меня был такой полноценный день за рулем Porsche Cayenne.
Поэтому хочу поздравить всех, кто управляет автомобилем с этим праздником и пожелать побольше приятных поездок».
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