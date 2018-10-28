9 выпуск «Один за всіх»-12 снова о помощи тем, кто потерял надежду на справедливость. Шокирующую историю расскажет мать, у которой бывший муж цинично похитил ребенка. Родным уже два года не позволяют увидеться и обняться. Ведущий Михаил Присяжнюк вместе с экспертами будет выяснять, у кого все это время жил Ростик, и что подтолкнуло отца на такой поступок.

9 выпуск «Один за всіх»-12 покажет:

Что стало причиной недопущения отцом сына к родной матери?

Почему отец похитил ребенка?

Какой будет встреча в студии мачехи и родной матери Ростика?

Какую версию озвучит сам похититель?

И сможет Алена наконец поцеловать сына после долгой разлуки?

Узнайте уже сегодня в 21:00 на телеканале СТБ! А в 22:20 смотрите онлайн полный 8 выпуск «Один за всіх» на официальном сайте!

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