В эту субботу, 27.10.2018, шоу «Х-фактор»-2018 подготовило для зрителей много интересных участников. На кастинг в Харькове придет известный шоумен Дядя Жора! Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны?
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- Что подготовила Ольга Петровна «Рэмбо на батарейках» для судей?
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Смотрите видеоанонсы выпуска 9 «Х-фактор»-2018 — кастинг в Харькове:
Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от девятого кастинга в ХарьковеХ-фактор 9 выпуск 9 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Харькове придет известный украинский шоумен Дядя Жора. Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале
Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от девятого кастинга в ХарьковеХ-фактор 9 выпуск 9 уже сегодня появится на телеэкранах. На кастинг Х-фактор 9 сезон в Харькове придет известный украинский шоумен Дядя Жора. Зачем мужчина приехал на грандиозное вокальное шоу страны? Подробнее – в материале
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