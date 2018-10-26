Роли в отношениях — какими они должны быть? Допустимо ли, чтобы жена оберегала своего мужа, как его собственная мать? Или чтобы муж вел себя, как маленький ребенок, который боится брать на себя ответственность? Узнайте в 9 выпуске проекта «Ультиматум».

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В 9 выпуске проекта «Ультиматум» зрители узнают:

Какими должны быть роли в отношениях?

Что делать, если жена ведет себя, как мамочка?

Нормально ли, когда муж не берет на себя ответственность?

Как вести себя в отношениях, в которых жена пытается все контролировать?

Почему мужчина в отношениях начинает прогибаться под женщину?

Как бороться с тотальным контролем в семье?

Чем разрешится этот конфликт пары, смотрите сегодня в 23:05 на телеканале СТБ!

Video: «Ультиматум» выпуск 9: что делать, если муж ведет себя, как ребенок, а жена – как мать В 9 выпуске Ультиматума зрители увидят пару, в которой жена старше мужа на 16 лет. Что делать, если муж ведет себя как ребенок смотрите в 9 выпуске шоу Ультиматум

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