Роли в отношениях — какими они должны быть? Допустимо ли, чтобы жена оберегала своего мужа, как его собственная мать? Или чтобы муж вел себя, как маленький ребенок, который боится брать на себя ответственность? Узнайте в 9 выпуске проекта «Ультиматум».
Больше по теме: Кризис в отношениях: советы психолога Татьяны Лариной
В 9 выпуске проекта «Ультиматум» зрители узнают:
- Какими должны быть роли в отношениях?
- Что делать, если жена ведет себя, как мамочка?
- Нормально ли, когда муж не берет на себя ответственность?
- Как вести себя в отношениях, в которых жена пытается все контролировать?
- Почему мужчина в отношениях начинает прогибаться под женщину?
- Как бороться с тотальным контролем в семье?
Чем разрешится этот конфликт пары, смотрите сегодня в 23:05 на телеканале СТБ!
Video: «Ультиматум» выпуск 9: что делать, если муж ведет себя, как ребенок, а жена – как матьВ 9 выпуске Ультиматума зрители увидят пару, в которой жена старше мужа на 16 лет. Что делать, если муж ведет себя как ребенок смотрите в 9 выпуске шоу Ультиматум
Больше по теме: 10 фильмов про отношения, которые заменят сеанс у психолога